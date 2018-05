Buigen of barsten in Norg: GOMOS neemt het op tegen Roden

NORG – Officiële feestdag of niet, in Norg wordt vanmiddag gewoon gevoetbald. Op Sportpark Schapendrift staat de Noordenveldse derby tussen v.v. GOMOS en v.v. Roden op het programma. Een wedstrijd die om veel meer dan alleen drie punten gaat. Want waar GOMOS de kans heeft om de koppositie in klasse 2K over te nemen, is het voor Roden een kwestie van aan- of afhaken. De Krant blikt vast vooruit op deze beladen wedstrijd.

Ondanks dat Roden in theorie nog kans maakt op de titel, lijkt het kampioenschap schier onhaalbaar. Bij winst op GOMOS staan zij op vijf punten achterstand van koploper Stadspark en op drie punten van GOMOS. Desondanks is duidelijk dat Roden er alles aan gelegen is om te winnen. Zo wisten zij het vorige treffen der beide ploegen, winnend af te sluiten. Op 1 april bakte Roden de Norgers een gevoelige poets, en wonnen zij met 2-0. Hierdoor greep GOMOS naast de eerste periodetitel, die zij wellicht nog kunnen opeisen als Stadspark kampioen wordt. Destijds was Enrico Wardenier met twee treffers de plaaggeest van GOMOS.

Voor de Norgers is dit een cruciale week. Eerst de derby tegen Roden – die gezien het eerdere resultaat in Roden niet verloren mag gaan – en zondag de wedstrijd tegen de huidige koploper Stadspark. Mocht GOMOS twee keer winnen, dan komt een historisch kampioenschap steeds dichterbij. De Geel-Zwarten hadden het een tijdje moeilijk na de nederlaag aan de Norgerweg te Roden. Thuis werd pijnlijk met 1-4 verloren van Hoogezand en ook de doordeweekse wedstrijd op bezoek bij Oerterp ging verloren. Daarna herpakte GOMOS zich door een eenvoudige zege op laagvlieger MKV en een derbywinst tegen middenmoter v.v. Peize.

Kortom: de wedstrijd van vanmiddag belooft vuurwerk. Of dat zowel letterlijk als figuurlijk is, moet nog blijken. In ieder geval heeft Norg geen houten hoofdtribune, waardoor een tribunebrand door Rodens vuurwerk lijkt uitgesloten. Voor de Noordenveldse voetballiefhebber is de derby zeker een aanrader en wie van gezelligheid houdt, kan na de wedstrijd zijn hart ophalen met livemuziek. Maar eerst: voetballen! Vanmiddag, 14:00 uur, Sportpark Schapendrift te Norg.