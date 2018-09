Buiter Roden vervangt asbestdak, RTL 7 maakt opnames

RODEN – Het dak gaat eraf bij Buiter Roden. Niet dat Jan en Hennie iets te vieren hebben, nee dat is het niet. Dat zou wel een heel duur feestje zijn. Wat dan wel? Buiter laat zijn asbestdak vervangen voor een nieuw, geïsoleerd dak. Een uniek project. Uniek omdat asbestverwijderaar Flory uit Nieuw-Amsterdam meestal daken van boerenschuren vervangt en het hier nu een winkel betreft. Daarom moet er gefaseerd gewerkt worden, want de winkel blijft gewoon open. Dinsdagochtend 4 september om 10:30 komt RTL7 opnames maken van het bijzondere project. En op zondag 7 oktober om 12:00 is Buiter Roden nationaal nieuws. Dan wordt het namelijk uitgezonden op RTL7.

De voorzorgsmaatregelen om het dak te vervangen zijn al maanden geleden getroffen, vertellen Jan en Hennie Buiter. De complete bovenafdeling is leeg gehaald, inclusief het zwevende plafond. Medewerkers van het bedrijf van Martin Flory hebben de afdeling afgedicht met folie en beplating. “Voorzorgsmaatregelen zijn van groot belang bij zo’n project”, vertelt Flory. “Valt er een asbestplaat door het folie naar beneden heb je een heel groot probleem. Daarom hebben we overal beplating aangelegd.” Zodra het eerste deel eraf is, wordt het er direct weer opgelegd, legt Flory uit. “We werken tot 12 uur. Daarna komt er een onafhankelijk bureau om te controleren of alles schoon is. Is dat het geval, ontvangen we een certificaat. Pas daarna mogen we het dak weer dicht maken. Meestal neemt dat een uur in beslag en kunnen we om 13:00 uur verder.”

In de eerste instantie wordt 1.500 vierkante meter van het in totaal bijna 5.000 vierkante meter grote dak vervangen. “We vervangen eerst een derde deel”, zegt Jan Buiter. “Anders is het niet te doen. Het is een kostbaar project. Alleen voor dit deel zijn we al tussen de 130.000 en 140.000 euro kwijt. Maar goed, willen we het pand toekomstproof maken moeten we wel. Bovendien is er straks geen verzekeraar die asbestpanden verzekert. Gebeurt er dan iets, heb je echt een groot probleem. Dan draai je zelf voor alle kosten op. Ook qua isolatie gaan we erop vooruit. De golfplaten worden vervangen door geïsoleerde panelen van 8 centimeter dik. Ook veel beter voor het milieu. Het zwevende plafond komt niet terug. Je kijkt straks zo rechtsreeks naar de nok. Daar wordt het veel mooier van.’ Jan en Hennie zijn op termijn van plan om Buiter Holding te verkopen en het pand na te laten aan hun kinderen. “En als appeltje voor de dorst voor onszelf natuurlijk”, besluit de ondernemer. Dinsdag om 10:30 starten de opnames, op zondag 7 oktober worden de beelden uitgezonden op RTL 7. Foto: Jan en Hennie Buiter, Martin Flory en Sjoerd Helmhout, bedrijfsleider bij Flory.