Voorbeschouwing Roden – Peize

RODEN – Komende zondag is de burenruzie tussen Roden en Peize. Roden, ontvangt dan in eigen huis buurman Peize. Het contrast tussen de twee kan niet groter. Roden presteert goed en liep net de periode mis, Peize daarentegen staat met een schamele twee punten onderaan in de 2e klasse K. Vorig seizoen won Peize bij Roden (2-3). We blikken op de derby vooruit met spits Enrico Wardenier (26) van Roden en rechtsback Jarco Westerhof (27) van Peize.

Enrico Wardenier (Roden)

,,Bij onze supporters leeft het meer dan bij binnen het team. De supporters willen, geloof ik, ook iets met vuurwerk gaan doen. De ranglijst zegt niks bij dit soort wedstrijden. Peize zal erop gebrand zijn om van ons te winnen. Hoewel Peize onderaan staat, is het zeker geen slecht team. Ze hoeven komende weken maar twee keer te winnen en ze hebben zicht op een plek in de middenmoot. Normaal gesproken zou Peize geen probleem voor ons moeten zijn. Wij zijn in de breedte en als basis elf dit seizoen verbeterd, bij Peize daarentegen zijn twee basisspelers vertrokken, zij zijn dit jaar slechter geworden in vergelijking met vorig seizoen. Maar we moeten waken voor onderschatting. Ik bekijk het liever per week. We willen kampioen worden, dus we zullen bijna elke wedstrijd moeten winnen om dat te bewerkstelligen. Peize zal erop gebrand zijn om bij ons te winnen. De ranglijst zegt wat dat betreft niet zoveel bij dit soort wedstrijden. Het zou zomaar eens de laatste Roden – Peize kunnen zijn in de komende jaren. We hebben het voorlopig zelf in de hand. Voor mij als spits is het niet extra speciaal om tegen Peize te scoren. Maar dat is persoonlijk. Het maakt mij niet uit tegen wie ik scoor, als we maar winnen. Ik denk dat wij Peize met 3-0 wegzetten”.

Jarco Westerhof (Peize)

,,De derby tegen Roden leeft absoluut bij ons. Iedereen kijkt er naar uit. Het is altijd een aparte wedstrijd met veel beleving eromheen. Onze supporters hebben in eerdere ontmoetingen ook wel wat ludieks gedaan. Ik weet niet of ze dat zondag ook zullen doen. We zijn niet jaloers op de huidige toppositie van Roden. Wij hebben het tot dusverre nog niet zo goed gedaan, mede door blessures, gelukkig komen er wel jongens terug. Roden doet het beter, wat dat betreft zouden we graag een hoger puntenaantal willen hebben. Het is een wedstrijd op zich. Voor mij persoonlijk vind ik het de mooiste wedstrijd van het jaar, het is altijd mooi om in Roden te winnen. Het is een beladen derby, een andere wedstrijd dan alle andere wedstrijden in de competitie. We zullen er vol voor moeten gaan, nog meer dan in voorgaande jaren. Ik voorspel dat wij de drie punten mee naar huis nemen door met 1-3 te winnen”.

Groot feest

Hoe de uitslag ook uitvalt, het zal sowieso groot feest zijn aan de Norgerweg. Na de wedstrijd komt Marco Schuitmaker optreden. Schuitmaker, die altijd garant staat voor een groot feest, zal ook zondag de voetjes van de vloer krijgen. Voorzitter Hans de Vries (Roden) hoopt en verwacht dan ook een stampvolle kantine. ‘Het gaat een heerlijke voetbaldag worden’, belooft hij.