Burgemeester bezoekt 100-jarige oud-wethouder

MARUM – Burgemeester Koos Wiersma heeft zaterdag een bezoek gebracht aan Jan Boerema, oud-wethouder van de voormalige gemeente Marum. De heer Boerema is geboren op 12 januari 1919 en komt uit een boerenfamilie en was in Nuis zelf boer. Hij woont nu in Marum en heeft 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Hij werd in 1958 lid van de gemeenteraad in Marum voor de PvdA en was vanaf 1970 tot 1986 wethouder. Een van de belangrijkste zaken die hij heeft kunnen realiseren, is het prachtige fietspad over de Leidijk. Dat gebeurde in samenwerking met de Heidemij en alle omwonenden en dat proces heeft ongeveer 3 jaar geduurd, want er was veel verzet. De heer Boerema is nog steeds gelukkig met en verbaasd over het feit dat hij een politieke carrière heeft mogen hebben.