NORG – Burgemeester Klaas Smid en wethouder Alex Wekema prikten dinsdagavond een vorkje mee in restaurant De Hekakker in Norg. Hier serveerden leerlingen van groep 8 van de school een door henzelf samengesteld en gekookt driegangen menu. De openbare basisschool in Norg opent eens per maand als restaurant de deuren in het kader van ondernemend leren op de basisschool.