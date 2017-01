Burgemeester Henk Kosmeijer leest voor uit de Kleine Walvis

MARUM – Dubbel feest in het gemeentehuis van Marum afgelopen donderdag. Het was de start van de Nationale Voorleesdagen met het Nationale Voorleesontbijt. Tevens was het een feestje voor de peuters van Kindercentrum Babbel uit de Wilp. Zij hadden de hoogste zonnebloem gekweekt tijdens de scholencompetitie van het ‘van Droom tot Project’. De prijs werd nu geïnd .

Burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum las voor uit het boek ‘de Kleine Walvis’. De peuters luisterden aandachtig. Er werd ontbeten en voorgelezen. Maar dat was nog niet alles, in de raadszaal kregen ze een toneelstukje van Michiel Megens te zien en te horen. Natuurlijk ging het over de Kleine Walvis. Tot slot kregen de peuters nog een korte rondleiding door het gemeentehuis.