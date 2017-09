Burgemeester Hoekstra leest voor

OOSTWOLD – Burgemeester Berend Hoekstra bracht woensdag een bezoekje aan De Gavelander in Oostwold. Aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 las de burgervader daar het verhaal van piraat Chris Störtebeker voor. De bezoek stond in het teken van Oktobermaand Kindermaand, waarbij de Groninger burgemeesters, of vervangende locoburgemeesters, het piratenverhaal vertelden aan de leerlingen van één school binnen hun gemeente. Het thema van deze speciale maand vol kunst is cultuur is ‘griezelen’ en dat hebben de kinderen –en de burgemeester- geweten. Want het verhaal van piraat Störteboom is er eentje in de lijn van de bekende Pirates of the Caribbean films. Oktobermaand Kindermaand is de maand waarin er heel veel creatieve en spannende activiteiten zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Op een laagdrempelige manier maken zij kennis met culturele instellingen in de provincie. Het programma is vanaf 13 september te raadplegen via de websites www.kindermaand.nl.