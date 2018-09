Burgemeester Hoekstra op afscheidstournee (1)

TOLBERT – Burgemeester Berend Hoekstra is – met het oog op de aanstaande herindeling en daarmee het einde van de gemeente Leek – bezig aan een afscheidstournee. De komende maanden zal de burgervader, vergezelt door zijn vrouw Harma, langs alle dorpen in de gemeente Leek trekken.

Afgelopen week dronk de burgemeester koffie in Wooncentrum Tolberterheem te Tolbert. Hier sprak de burgemeester met inwoners uit het mooie Tolbert, die speciaal voor de burgemeester op deze dinsdagavond langskwamen.

De volgende etappe van zijn afscheidstournee, zal burgemeester Hoekstra en echtgenote Harma naar Oostwold brengen. Daar, op dinsdag 25 september, is eenieder vanaf 19:30 uur welkom in MCO de Gaveborg. De bijeenkomsten duren telkens tot ongeveer 21:00 uur.