Burgemeester Hoekstra opent tentoonstelling

LEEK – Burgemeester Berend Hoekstra heeft zaterdag in Museum Nienoord de tentoonstelling ‘Jan Ernst Douma ~ 500 jaar reformatie in het Westerkwartier’ geopend. Kunstenaar Jan Ernst Douma uit Leek heeft de invloed van de reformatie in het Westerkwartier in kaart gebracht middels prachtige tekeningen. De tentoonstelling opent weer vanaf 4 november t/m 18 maart 2018 op vrijdag tot en met zondag van 13.00-17.00 uur. In de kerst- en voorjaarsvakantie zijn we weer open van dinsdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur.