Burgemeester Hoekstra verricht derde loting HV Leek

RODEN – Op de redactie van De Krant verrichtte burgemeester Berend Hoekstra deze maandag de tweede trekking namens de Handelsvereniging Leek. Voor de eindejaarsspaaractie van de HV Leek hebben alle ondernemers leuke prijzen beschikbaar gesteld zoals waardebonnen, pakketten, één minuut gratis winkelen enzovoort. Er zijn in de afgelopen weken heel veel spaarkaarten ingeleverd en deze week bleek dat er weer veel spaarkaarten bij gekomen zijn. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld en kunnen de prijs afhalen in de desbetreffende winkel, op vertoon van een geldig ID-bewijs. Kijk ook op de Facebookpagina ‘Winkelen in Leek’.