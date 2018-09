Burgemeester Klaas Smid: ‘Feest is hier ook écht feest!’ 

RODEN – Burgemeester Klaas Smid maakt zich op voor zijn derde Rodermarkt als burgervader van de gemeente Noordenveld. De oorspronkelijk uit Hoogeveen afkomstige Smid kende de Rodermarkt al wel van naam, maar keek zijn ogen uit tijdens de eerste editie.

‘Het was indrukwekkend’, vertelt Smid al terugblikkend op zijn eerste Rodermarkt. ‘Vooral de parade was een eyeopener. Ik vond het prachtig hoe die versierde wagens door Roden reden en hoeveel mensen er naar keken. Echt heel bijzonder.’

Pas toen de parade voorbij was, zag Smid hoe druk het eigenlijk was. ‘Toen zag ik die hele mensenmassa in beweging komen en richting de Jaarbeurs lopen. Schitterend.’

De parade, maar ook de andere festiviteiten rondom de Rodermarkt, kunnen niet zonder vrijwilligers weet Smid. ‘De enorme schare vrijwilligers maakt het evenement tot wat het is. Kijk alleen maar naar de NoorderExpo. Hoeveel werk er wel niet zit in de opbouw van die tenten. Daar heb ik diep respect voor.’

Als het gaat om vrijwilligers, mag ook de Vereniging voor Volksvermaken Roden niet ontbreken. ‘De professionaliteit van Volksvermaken is uniek’, meent Smid. ‘Voor de Rodermarkt maken wij als college altijd een rondje met Volksvermaken langs de wagenbouwers. Dan maak je dat bouwproces een beetje mee.’ De burgemeester vindt het mooi om te zien hoe fanatiek de verschillende bouwgroepen telkens bezig zijn. Maar hij kan zich ook alweer verheugen op het traditionele ‘peerdjerennen’ op de woensdagmiddag. ‘Ik ben zelf geen fervent paardenman, maar vind het altijd bijzonder om te zien. Ik weet nog dat ik de eerste keer toen ik die paarden in zo’n hoog tempo voorbij zag komen dacht: gaat dit wel goed? Maar gelukkig blijft dit vrijwel altijd zonder ongelukken.’

Daarnaast weet de Rodermarkt altijd jong en oud te bereiken. En dat is knap, vindt Smid. ‘Iedere leeftijdscategorie wordt bereikt. En wat mij altijd is opgevallen, is hoe gemoedelijk de sfeer is. Als je in een feesttent wordt aangestoten, is dat niet direct een probleem. Die gemoedelijke sfeer zorgt ervoor dat het aantal incidenten gelukkig beperkt blijft.’

De burgemeester heeft de afgelopen jaren niets te klagen gehad. ‘Als burgemeester heb ik de Openbare Orde en Veiligheid in mijn portefeuille. Ik heb me er de afgelopen jaren positief over verbaasd, dat er – ondanks het grote feest en het stevige drinken – vrijwel nooit incidenten zijn. Nee, het is een prachtige week. Voor veel oud-Roners ook een week van ontmoeting.’

‘Tijdens de Rodermarkt zal ik zoveel mogelijk mijn gezicht laten zien. Het is voor mij een mooi moment om veel mensen te spreken en sfeer te proeven. Natuurlijk blijf ik altijd eindverantwoordelijke voor de Openbare Orde en Veiligheid, maar ik zie de Rodermarkt niet als werk. Desondanks ben je als burgemeester altijd voorbereid op calamiteiten’, vertelt Smid. Hierbij haalt hij het tragische ongeluk met een monstertruck in Haaksbergen aan, om aan te geven dat je als gemeente niet áltijd overal op voorbereid kunt zijn. ‘Ik zal even afkloppen, maar hier gebeurt tot dusver heel weinig.’

Burgemeester Smid mag tot op heden dus boffen. Weinig incidenten en, ook niet onbelangrijk, heel goed weer. ‘Ik mag graag zeggen dat – sinds ik burgemeester ben – er alleen nog maar zonnige edities hebben plaatsgevonden’, lacht Smid. ‘Het mooiste is toch dat je in je overhemd op het terras kunt zitten. Ik ben dan ook best bezorgd over het weer van de komende editie. Als m’n geluk maar niet ophoudt!’

Voor Smid is de Rodermarkt geslaagd als jong en oud weer een week lang plezier hebben. ‘Als er geen incidenten zijn en iedereen kan terugkijken op een geslaagde editie, ben ik blij. Daarbij reken ik natuurlijk ook de organisatie en de vrijwilligers.’ De burgemeester ziet de Rodermarkt weer met vertrouwen tegemoet. ‘De kracht van de Rodermarkt is de samenleving. Er leeft een grote individuele verantwoordelijkheid voor de Rodermarkt, zowel onder feestvierders als onder vrijwilligers. Dat merk je terug in de sfeer en daar moet je zuinig op zijn. De gemoedelijke sfeer en de positieve uistraling moet je koesteren. En het allerbelangrijkst: hier is feest ook écht feest!’