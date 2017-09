Burgemeester Klaas Smid: Feestweek met hoofdletter F

Vorig jaar maakte ik voor het eerst de Rodermarktfeestweek mee als burgemeester. En wat heb ik genoten. Ik heb mijn ogen uitgekeken bij al die activiteiten. Ik had er uiteraard veel van gehoord, maar ik had niet in de gaten dat er zo’n groots programma opgetuigd wordt tijdens deze week. Gratis toegankelijk en geschikt voor jong een oud. En wat een gemoedelijke sfeer!

Een groot genoegen om mee te maken.

Mocht u hier nog niet zolang wonen dan beginnen de voorbereidingen voor u wellicht wat eerder, als de straat waarin u woont meedoet met de Straatverlichtingsprijs. Volgens Volksvermaken is het niet voldoende om een paar vlaggetjes op te hangen, maar er moet in ieder geval verlichting bij om in aanmerking te komen voor De Krant Wisselbokaal!

En voor de Rodermarktparade heeft een grote schare vrijwilligers zich ook dit jaar het vuur uit de sloffen gelopen en veel, heel veel vrije uren daarvoor opgeofferd. Het hele dorp wordt er dan ook bij betrokken. Zeker als je nog kinderen op de lagere school heb t- en je bent handig- dan is de kans groot dat je betrokken raakt bij de bouw van een paradewagen in naam van de school . Overigens, ook als je niet handig bent kun je toch betrokken zijn bij de bouw van een paradewagen, want er komt van alles bij kijken.

Ook voor alle andere programmaonderdelen van de feestweek zijn er tal van vrijwilligers in touw geweest. Wat te denken bijvoorbeeld van de auto oriënteringsrit. Als u het dorp nog niet zo goed kent is dit zeker een aanrader. Immers op zoek naar flesjes bier die aan bomen hangen (en die uiteindelijk geen flesje bier blijken te zijn) of huisnummerbordjes die wel of niet aan een huis hangen, leveren diverse verkenningsroutes door het dorp en de omgeving op. Gewoon even inschrijven bij Café Het Hart van Lieveren.

Ik heb er nu even een paar programmaonderdelen uitgelicht, maar het complete programma is te groot om hier in dit voorwoord voor het voetlicht te brengen. Ik wil hier alleen maar aangeven dat er door heel veel mensen, voornamelijk belangeloos en met grote inzet gewoon een geweldig feest wordt opgetuigd. Daarvoor vanaf deze plaats mijn respect en dank. Ik wens u allen een fantastische feestweek met hoofdletter F en graag tot ziens.

Burgemeester Klaas Smid.