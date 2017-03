Burgemeester Klaas Smid: ga stemmen!

NOORDENVELD – Laat je stem niet verloren gaan! Met deze oproep stuurde burgemeester Klaas Smid een brief aan alle nieuwe kiezers, die dit jaar voor het eerst mogen stemmen.“Ja, mee mogen beslissen vind ik een belangrijk recht in onze democratie, aldus burgemeester Smid. “Op woensdag 15 maart kunnen de 18-jarigen voor het eerst meedoen en ik vind het belangrijk hun hier nogmaals op te wijzen. Daarom heb ik ze allemaal een brief gestuurd om hen op te roepen om mee te stemmen. De nieuwe regering en Tweede Kamer bepalen ook voor hen wat er de komende jaren met ons land gebeurt en door te stemmen kunnen ze invloed uitoefenen op de toekomst van ons land. Ik hoop dat alle 18- jarigen in Noordenveld hun stem niet verloren laten gaan. Uiteraard geldt dit ook voor de inwoners die al langer mogen stemmen.