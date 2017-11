Burgemeester Klaas Smid geeft gastles

NORG/RODEN- Burgemeester Klaas Smid en wethouder Jos Huizinga geven een gastles tijdens de Week van Respect. Zij bezoeken respectievelijk het Dr. Nassaucollege in Norg en OBS De Tandem in Roden. Een recordaantal van 130 Nederlandse gemeenten doet dit jaar mee aan de Week van Respect en er worden in totaal 450 gastlessen gegeven.

Voorleesontbijt en gesprekken

Tijdens de gastles verzorgt wethouder Jos Huizinga op woensdag 8 november tussen 08.30 uur en 09.30 uur een voorleesontbijt aan de leerlingen van OBS De Tandem aan de Klimop in Roden. Wethouder Huizinga: “In deze week stimuleren we jongeren op scholen en sportclubs om het gesprek met elkaar aan te gaan. Via interactieve lesprogramma’s en gastlessen worden jongeren tijdens de Week van Respect zelf bewust hoe een tolerante en respectvolle samenleving eruit ziet.”

Burgemeester Klaas Smid gaat op donderdag 9 november tussen 08.30 uur en 09. 30 uur aan de hand van thema’s met de leerlingen van het Dr. Nassaucollege in Norg in gesprek over de actualiteit en urgentie van het onderwerp. “Het onderwijs staat aan de basis voor de realisatie van een respectvolle samenleving”, aldus de burgemeester. “Op scholen komen zoveel culturen samen, waarbij ruimte is voor iedereen. Afkomst, sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof mogen daarbij geen rol spelen. Daarover praten we tijdens de Week van Respect vrijuit met elkaar.”

Respect Education Foundation (REF)

Beide heren zijn ambassadeur van de Respect Education Foundation (REF). Deze stichting promoot leef- en leeromgevingen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. Dat gebeurt door het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden. REF doet dat zowel nationaal, als internationaal.

Week van Respect

De Respect Education Foundation is opgericht om een structurele bijdrage te leveren aan een tolerante en inclusieve maatschappij. Daarvoor ontwikkelt ze lesprogramma’s en organiseert ze activiteiten om het thema ‘Respect’ op de agenda te zetten en te houden, zoals de nationale Week van Respect. Dit jaar staat de twaalfde editie van de Week van Respect in het teken van de Respectzone Challenge om 1.000 Respectzones te creëren.