Burgemeester mag zich ‘Vriend van Oranje Stichting Roden’ noemen

RODEN – Burgemeester Klaas Smid had woensdagmorgen de eer om zich als eerste ‘Vriend van de Oranje Stichting Roden’ in te schrijven. De stichting is met deze actie gestart om zo te proberen een reguliere geldstroom te genereren waarmee een deel van alle uitgaven die elk haar weer gedaan moeten worden, te kunnen blijven betalen. ‘Ik vind het een mooi initiatief’, liet Smid weten. ‘En dus werk ik graag mee aan een succesvolle start en wens ik het bestuur heel veel succes met dit initiatief. Dat veel mensen mijn voorbeeld maar gaan volgen.’