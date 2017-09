Burgemeester op bezoek bij jubilerend paar

RODEN – Woensdag was het exact zestig jaar geleden dat de huwelijksklokjes klonken voor de heer Dijkman en mevrouw Dijkman-van Dijk. 23 augustus blijft voor het echtpaar altijd een speciale dag waarvan ze er gelukkig al zestig hebben mogen meemaken. Ter ere van het zestigste jaar, wat dus betekend dat het huwelijk nu diamant is, bracht burgemeester Klaas Smid het echtpaar een bezoekje. Uiteraard kwam de Noordenvelder burgervader niet met lege handen aanzetten, maar had hij –ook namens de gemeente- een presentje voor het echtpaar meegenomen.