Busregelingen herfstvakantie

NOORDENVELD – Vanwege de herfstvakantie rijden bussen in Groningen en Drenthe van 22 t/m 26 oktober de vakantiedienstregeling. Vertrektijden zijn beschikbaar via www.qbuzz.nl/gd.

Nachtbussen

Nachtbussen rijden bij de overgang naar wintertijd van 27 op 28 oktober nog volgens zomertijd. In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 oktober gaat de wintertijd in. De nachtbuslijnen, zoals 417 Groningen – Roden – Leek, rijden deze nacht nog volgens zomertijd. De vertrektijden zijn beschikbaar via www.qbuzz.nl/gd.