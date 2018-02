Buurtzorg Roden viert lustrum

NIEUW-RODEN – Buurtzorg Roden vierde vrijdag 2 februari het vijfjarig bestaan. In Dörpshuus NijRoon kwamen ter ere van het eerste lustrum de verpleegkundigen, klanten en relaties bijeen. Vijf ervaren verpleegkundigen in de thuiszorg begonnen in 2013 een lokale afdeling van Buurtzorg Nederland in Roden en omgeving. Inmiddels bestaat het team uit tien medewerkers en biedt thuiszorg voor ruim dertig klanten.

Ineke Brandsma en Karin Nieuwenhuis zijn twee van de vijf verpleegkundigen die vanaf het eerste uur bij Buurtzorg Roden betrokken zijn. Karin: ‘Behalve in Roden bieden we ook in onder meer Peize, Norg en Nieuw-Roden thuiszorg.’

Elk buurtzorgteam is zelf verantwoordelijk voor de organisatie en heeft zeggenschap over het eigen functioneren. De thuiszorgmedewerksters zijn zelf verantwoordelijk voor de planning. ‘Wij kennen geen bureaucratie,’ zegt Ineke. ‘Als klanten ons bellen, krijgen ze dus gelijk een zorgverlener aan de lijn. Daardoor kunnen wij ze soms telefonisch al van dienst zijn. De nachtelijke telefoondiensten wisselen wij af, daar hebben wij geen aparte medewerkers voor.’

Ook de feestmiddag is door het zorgteam zelf georganiseerd. Drie medewerksters vormden de feestcommissie. Anderen zorgden voor de muziek of moesten het welkomstwoord houden. Bij de koffie waren zelfgemaakte gebakjes. Samen zong het buurtzorgteam een speciaal jubileumlied voor de zestig aanwezigen.

Buurtzorg is gericht op de zelfredzaamheid van klanten. Wederzijdse betrokkenheid is één van de drijfveren. Ineke: ‘Wij proberen dat de mensen niet zorgafhankelijk blijven. Ze moeten zelf kunnen bepalen welke zorg of hulp ze nodig hebben. Wederzijds vertrouwen is voor de klant minstens zo belangrijk als voor ons.’

Landelijk zijn er ongeveer 1000 buurtzorgteams met in totaal bijna 12.000 medewerkers. Teams van Buurtzorg Nederland bestaan uit maximaal twaalf verpleegkundigen. ‘Ons team bestaat uit tien medewerkers. De afstand met de klanten is daardoor klein,’ zegt Karin. ‘De mensen zien steeds dezelfde gezichten en dat maakt het contact persoonlijker.’

Buurtzorg Roden is de afgelopen jaren gegroeid door mond-tot-mondreclame. Ineke: ‘Dat is een teken dat het aanspreekt. Er wordt vanuit de landelijke organisatie namelijk geen reclame gemaakt. Het budget gaat naar de kosten van de klanten en medewerkers.’

De medewerksters sloten hun welkomstwoord vrijdagmiddag af met de belofte toekomstbestendig te zijn. ‘De afgelopen jaren zijn wij versterkt door de komst van nieuwe, jongere medewerksters. Wij kunnen er nog lang tegenaan.’ Bel voor meer informatie over verpleging en/of verzorging door Buurtzorg Roden naar 06-12345619 of stuur een mailtje: roden@buurtzorgnederland.com