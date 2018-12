De Buurtzuster failliet

RODEN – Thuiszorgorganisatie De Buurtzuster is failliet. Het faillissement is woensdag uitgesproken door de rechtbank in Assen. Curator mr. J.J. Reiziger uit Assen ontfermt zich over de organisatie die ook vestigingen in Zuidlaren en Gieten heeft. De organisatie van het zorgechtpaar Gerard en Mariëtte Brouwer kwam al eerder in de problemen omdat de zorg in Woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout niet op orde zou zijn.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deed onderzoek naar het woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout. Er heerste al lange tijd behoorlijk wat onrust. Een flink deel van het personeel is in opstand gekomen, zit ziek thuis of heeft ontslag genomen. Ook zou er sprake zijn van brandonveilige situaties. Op 5 oktober 2018 adviseerde de Veiligheidsregio Drenthe om Zuidlaarder Hout per direct te sluiten. Dat gebeurde niet, maar de zorgorganisatie bleek wel onder de loep bij de gemeente Tynaarlo.