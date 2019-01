BVL Jaarprijs voor collega’s Hoekzema

Bedrijven Vereniging Leek wordt Ondernemers Vereniging Westerkwartier

LEEK – Voor het laatst mocht voorzitter Jan van der Laan van de Bedrijven Vereniging Leek (BVL) de BVL Jaarprijs uitreiken. En dan niet omdat de BVL ophoudt te bestaan, maar omdat de vereniging vanaf heden verdergaat onder de naam Ondernemers Vereniging Westerkwartier. “We willen het, nu we samen met Marum, Zuidhorn en Grootegast één gemeente vormen, wat breder trekken”, legt Van der Laan uit. “Bedrijven en ondernemers met een KvK-nummer kunnen zich nu bij ons aansluiten, zolang ze maar gevestigd zijn binnen de grenzen van de nieuwe gemeente Westerkwartier.” Maar omdat de BVL Jaarprijs bestemd is voor de verdiensten van een bedrijf over het afgelopen jaar werd vrijdag in Borg Nienoord de laatste ‘Leekster’ prijs uitgereikt.

Hofland Deltaflex viel deze eer ten beurt. De rubberfabrikant staat er goed op bij de vereniging die het bedrijf roemt om haar inzet –en begeleiding- van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een maatschappelijke betrokkenheid die ten zeerste wordt gewaardeerd. Toch heeft ondernemer René Hoekzema getwijfeld of hij deze prijs wilde hebben. “En dan niet om de prijs zelf hoor”, speechte Hoekzema. “Ik ben niet zo van de borstklopperij en de awards. Zo bijzonder is Hofland Deltaflex als bedrijf namelijk niet, vind ik.” Hoekzema besloot uiteindelijk om de prijs wel in ontvangst te nemen. Of beter: hij gunde die eer aan zijn collega’s, zoals hij zijn werknemers noemt. “In 2015 én 2017 ben ik twee keer ontzettend ziek geweest”, deelde hij de aanwezigen mee. “Wat begon met een verkeerd gevallen balletje gehakt resulteerde in darmkanker. Mijn collega’s zeiden: wees gerust, blijf thuis, wij runnen deze toko… Tot twee keer toe! Met uw goedvinden doe ik nu graag een stapje terug en geef het podium aan mijn medewerkers die hier zijn om deze prijs in ontvangst te nemen. Dit is hun verdienste.” De slikkende adamsappels en wapperende handjes verraadden het feit dat menig traantje werd onderdrukt.