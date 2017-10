Café Langelo nu ook officieel open

LANGELO – In Café Langelo is het gezellig druk. De kroeg, die al enige tijd officieus open is, is zaterdagavond pas officieel geopend. Reden voor een feestje.

De nieuwe uitbaters, Jos Roffel en Alieneke Spijkstra, kunnen tevreden zijn over de opkomst. De kroeg staat vol en in de hoek van het café staat coverband ‘6pack’ te swingen. Gitarist Wim Feith heeft het zichtbaar naar zijn zin, en speelt op ludieke wijze met zijn publiek. Het levert hem meerdere glimlachen en een paar biertjes op. De band bood zichzelf aan bij uitbater Jos. ‘Toen heb ik ze eens op Youtube opgezocht, en bleek het best een leuke band. En ze wilden graag. Nou ja, dan moeten ze ook maar komen!’.

Hoog tijd om de aanwezigen vanavond even onder de loep te nemen. Welke bekende namen zijn er zoal? Uiteraard kan Hendrik Hartlief niet ontbreken. Voor hem is dit openingsfeest ook een soort afsluiting, aangezien hij wekenlang hielp bij de verbouwing van de kroeg. De bar, de vloer, de plinten en de muren. Bijna alles moest worden aangepakt. Hendrik deed het met alle liefde en zeurde nooit. Ook niet wanneer hij op zondagochtend rond tien uur alweer van de partij was, ondanks dat hij de avond daarvoor nog tot in de ochtenduren stond feest te vieren op de Rodermarkt. Tevreden kan hij nu een biertje bestellen aan de bar waar hij zelf zoveel onderhoud aan heeft verricht. Dochter Lisa helpt mee achter de bar, wie weet dat Hendrik niet eens voor zijn drankje hoeft te betalen.

Bekende Langeloër Edwin Holst, die dakdekker, is ook aanwezig. Een persoonlijkheid die je natuurlijk niet zo snel over het hoofd ziet en bij feestjes in Langelo en omstreken steevast tot het meubilair behoort. Ook DJ Steven Schilt, bij velen bekend onder zijn artiesten naam ‘ThunderSteve, behoort inmiddels tot de bekende Langeloërs. En ook hij heeft de moeite genomen om deze feestelijke openingsavond bij te wonen. Grote afwezige vandaag is Harry Hoven, die vanwege de verjaardag van zijn oudste zoon Arjan, thuis een feestje heeft. Het had hier dus nog drukker kunnen zijn vanavond, misschien is het maar beter dat een aantal feestvierders elders in Langelo hun vertier zoeken.

Ook veel Norgers zijn vanavond van de partij. Zo ook de hoofdtrainer van V.V. GOMOS. Wim Bakering viert feest en kijkt zo af en toe met een schuin oog naar buiten. Is het droog? Zal de wedstrijd van morgen wel kunnen plaatsvinden? Uiteindelijk zal blijken dat de thuiswedstrijd tegen Ureterp wordt afgelast, maar dat weten de spelers van de eerste selectie op dat moment nog niet. Zij letten op hun drankinname en gaan bijtijds weer naar huis. Voor GOMOS is de afgelasting geen probleem. Door veel blessureleed -onder andere bij Sven Pilon die op bezoek bij Amicitia nog het goudhaantje was- is de selectie flink uitgedund. De meeste spelers keren op zondagmiddag overigens weer terug bij Café Langelo, om de drankjes die zij de avond ervoor lieten staan, in te halen. Als er niet wordt gevoetbald, moet er maar gefeest worden.

De avond vordert en de gezelligheid neemt toe. Uitbater Jos moet er nog aan wennen dat hij tegenwoordig wordt aangesproken met ‘kroegbaas’ en lacht telkens om die benaming. Ondertussen wordt er een biljartclub opgericht, die vanuit Café Langelo zal opereren. De nog nader te benoemen club heeft echter het probleem dat de meesten niet kunnen biljarten en ook niet van plan zijn dit te leren. Maar goed dat de biljartavonden op vrijdagavond plaats gaan vinden, zodat de heren zich ook met andere belangrijke zaken kunnen bezighouden in de kroeg.

Stamgast en ondernemer Evert-Jan Beetstra geniet met volle teugen van het feest. ‘Dit is beter dan bij ons in de schuur zitten’, zegt hij. Al vult hij daar wel direct aan toe dat het bij hem in de schuur ook altijd gezellig is. Weinigen zullen het met Evert-Jan oneens zijn. Het is een bijzonder leuke avond in een prachtig café. Wanneer de band de laatste noten gespeeld heeft en de lichten aan gaan, is het tijd voor de Ongenode Gast om te vertrekken. Handen worden geschud en schouders worden geklopt. ‘Tot de volgende keer in Café Langelo!’

Wat: officiële opening van Café Langelo

Wanneer: zaterdag 7 oktober

Hoe laat: 21:30 – 2:30