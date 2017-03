RODEN – ‘Candy Soda Popcorn’ van Fitnesscentrum Roden heeft zich zondag met een strakke, mysterieuze choreografie weten te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap UDO in Druten. Het team werd in 2016 samengesteld en bestaat uit Carine Holland, Manon van Bergen, Rianne Huberts, Pascalle de Vries, Mascha Egberts, Dewy de Laet, Laura Maat, Nanda Bras en Bo Luimstra. Onder leiding van Madelon de Vries timmeren ze aardig aan de weg en gaan ze in ieder geval voor het Europees kampioenschap.