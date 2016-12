Carbidboys Roderwolde beloven spektakel

RODERWOLDE – Roderwolde bereidt zich alweer voor op het spektakel van oudejaarsdag: carbidschieten. Want uiteraard knalt het dorp letterlijk het oude jaar uit op 31 december! Het team van Carbidteam Rowol staat er al jaren om bekend er een gezellig en vooral knallend uiteinde van te maken. En dit jaar beloven de mannen van het carbidteam héél veel nieuwe spectaculaire specials.

Benieuwd wat de mannen in petto hebben? Op oudejaarsdag vanaf 10 uur in de ochtend zullen de eerste knallen te horen zijn vanaf het sportveld bij MFA “de doefkamp” in Roderwolde. Het carbidteam nodigt iedereen uit om samen met hen het oude jaar vaarwel te zeggen en vol goede moed het nieuwe jaar in te knallen! Meer weten? Check dit: www.carbidteamroderwolde.nl www.facebook.com/carbidteamrowol