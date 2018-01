Carbidboys Zevenhuizen knallen al 25 jaar

ZEVENHUIZEN – De Veldstreek mag dan wat afgelegen liggen, maar op oudejaarsdag weten velen de straat met gemak te vinden. Na jarenlang gastvrij te zijn ontvangen bij de familie Kuiper werd dit jaar de oversteek gemaakt naar Veldstreek 4, bij Carbidboy Ruurd van der Veen in de tuin. Het was dit jaar extra druk en gezellig.

Sinds 1992 knallen de melkbussen er lustig op los. Dit jaar dus een 25 jarige jubileum met daarbij een speciaal felicitatiemoment, een kinderworkshop carbid schieten en een optreden van feestband Papa di Grazzi in de feesttent.

Tientallen ouderwetse melkbussen worden elk jaar van zolder gehaald en met carbid erbij is het knallen geblazen. Een draaiend rad met 13 melkbussen is een blikvanger van jewelste. Hat gaat er echt om weg. Het is een drukte van belang. Volop auto’s in de berm, verkeersregelaars, fietsers en wandelaars en dat allemaal met maar 1 doel voor ogen. Een glimp opvangen van het jaarlijkse carbidschieten van de Carbidboys. En het mag gezegd worden. Wat we zien is beslist geen onaardig schouwspel. De Krant kijkt en luistert mee. Vingers in de oren als de man met het vuur naar de eerste bussen loopt. Honderd staan er op een rij. Ballen en melkbusdoppen vliegen door de lucht.

De voorbereidingen van het festijn beginnen al in februari. Maandelijks komt de harde kern, zo’n 15 vrijwilligers, bijeen om de dag te regelen. Op de dag zelf zijn 65 vrijwilligers actief.

Bert Steenhuis is al jarenlang van de partij. Hij kijkt tevreden toe hoe deze dag een flinke stroom mensen de weg naar het terrein wet te vinden. ‘We zijn wel wat later begonnen. Om 9 uur hebben we Zevenhuizen wakker geschoten. Het weer zat even niet mee, iets te veel regen. We hebben de familie Kuiper bedankt met een melkbus met een foto van hun twee Belgische paarden erop. Dit terrein is iets groter dan voorheen.’ Er werd geschoten met ballen en het knalde allemaal verschrikkelijk hard. Carbidboys gefeliciteerd met het jubileum.