Carbidclub Rood-Zwart gaat door tot Jannes komt

Gezelligheid troef bij club waar je niet tot prospect geslagen wordt

NIEBERT/NUIS – Oudejaarsdag staat voor de deur en dus gaan de carbidharten van Carbidclub Rood-Zwart Niebert-Nuis sneller kloppen. Traditiegetrouw organiseren zij weer een rijk carbidprogramma op de laatste dag van het jaar. Het team enthousiastelingen is inmiddels druk bezig met het treffen van de voorbereidingen. Hoog tijd om eens polshoogte te nemen bij misschien wel de gezelligste carbidclub van Nederland.

In een koude schuur achter Bed&Breakfast Het Knooppunt te Nuis, komt de carbidclub van Nuis en Niebert tezamen. De koffie wordt aangesleept en geschonken in kartonnen bekertjes. Nog niet iedereen is aanwezig. Wat heet: slechts twee personen zitten aan de geïmproviseerde bar, in wat eerder een soort garage-aan-huis moet zijn geweest. De rest, een man of acht, moet nog komen zo laat één van de twee aanwezigen komen. De heater in de schuur doet ondertussen zijn best, om nog enigszins warmte te bieden. Terwijl de koffie wordt geschonken, druppelen de leden van Carbidclub Rood-Zwart één voor één binnen. Uiteindelijk staan er acht man sterk, terwijl de club dertig leden telt. ‘Er zijn een aantal die aan het werk zijn’, vertelt Mark Pastoor. ‘Maar de meesten liggen nog op bed!’, klinkt het in koor.

Het is dan ook vroeg. Negen uur ’s ochtends op een zaterdag, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Ook de jongens die wél aanwezig zijn deze ochtend, hebben het er zwaar mee. ‘Het ging weer iets te mooi in de kroeg’, merkt Jordy Renkema op. Maar goed, er moet wat gebeuren en dus is deze harde kern van acht personen met frisse tegenzin maar op pad gegaan. De wallen onder hun ogen tekenen hun vermoeide gezichten, maar het enthousiasme spat van de gezichten. Ze hebben er alweer zin in. Ondanks dat de voorbereidingen pas op 28 december van start gaan. ‘Dan gaan we bezig met het verplaatsen van de bussen, de opbouw van de tent enzovoort’, legt Mark uit. Op deze zaterdagochtend wacht het ‘rondje langs de sponsoren’, om geld op te halen voor de financiering van het festijn.

Wanneer iedereen dan eindelijk aanwezig is, vertellen zij uitgebreid over de club en de voorbereidingen voor oudjaarsdag. ‘In november heeft het eerste overleg plaats gevonden’, vertelt Mark. ‘Vandaag is het zaak om het sponsorgeld op te halen. Dat is nooit zo’n groot probleem. De ondernemers in de buurt dragen ons een warm hart toe en er is geen bepaald bedrag wat zij moeten neerleggen. De één geeft ons tien euro, de ander sponsort meer. Alle beetjes helpen.’ Toch is sponsoring ieder jaar van vitaal belang, aangezien de Carbidclub weer een mooi entertainmentprogramma heeft georganiseerd. Hiervan springen voornamelijk Ollie (beter bekend als ‘de Zwarte Jannes’) en Henk Wijngaard (u weet wel, die zingende vrachtwagenchauffeur, vooral bekend van ‘Met de vlam in de pijp’) in het oog. Het entertainment rondom het carbidschieten, bestaat vooral uit Nederlandstalige muziek. ‘Alleen maar hits’, zegt Folkert. De voorliefde voor het Hollandse lied is zo groot, dat de plaatselijke piratenzender de koude schuur voorziet van warme klanken.

Op oudejaarsdag zijn de jongens de gehele dag in touw. ‘We beginnen rond een uurtje of half negen met de opbouw. Rond tien uur drinken we een kopje koffie. En rond elf uur is het hoog tijd voor een biertje’, zegt Carlo Roffel. ‘De rest van de dag ben je steeds wel bezig. Carbidbussen vervangen, zelf schieten natuurlijk of ervoor zorgen dat de muziek goed geregeld is: je doet de hele dag wel wat.’ Het carbidschieten zelf duurt van elf tot vijf en de jongens drinken dan ’s avonds nog even een borrel met elkaar. ‘De dikste dorst is dan al wel over’, geeft Carlo toe. ‘Daarnaast is iedereen vaak wel moe hoor. Zo’n dag vreet toch aan je.’

Ieder jaar mag de Carbidclub van Niebert-Nuis –of Nuis-Niebert, het is maar hoe je het bekijkt – meer mensen verwelkomen. ‘Dat heeft deels te maken met de terugloop van de populariteit van vuurwerk’, meent Jordy, die zelf overigens één van de optredens verzorgd tijdens oudejaarsdag. ‘Aan de andere kant is het bij ons gewoon heel gezellig. Je ziet dat veel mensen het jaar erop terugkomen.’ Dit heeft niet in de laatste plaats te maken met het entertainment. Vorig jaar trad Burdy op en dit jaar is het de beurt aan Henk Wijngaard. ‘We gaan door tot we Jannes hebben!’, roept Folkert. Er wordt wat gelachen, maar Mark geeft toe dat dit wel een droom van de club is.

De Carbidclub zelf bestaat al zo’n tien jaar. ‘Daarvoor werd dit door de wat oudere generatie geregeld. Ik denk dat wij zo’n tien jaar geleden dit overnamen en als club zijn begonnen’, zegt Carlo. Het is een unieke club, ondanks dat er tal van carbidclubs in Noord-Nederland te vinden zijn. Neem nu de club van Zevenhuizen, die toevallig ook onder de naam ‘Rood-Zwart’ opereren. Het verschil zit hem in de sfeer, meent Carlo. ‘Wij zijn een heel gezellige club, waarbij de optredens rondom het carbidschieten een grote rol spelen. De club bestaat uit zo’n dertig leden en het bijzondere is dat wij één grote vriendengroep zijn’, zegt hij. De club is laagdrempelig. Iedereen uit de buurt die boven de zestien jaar is, mag zich aanmelden. Hier geen praktijken zoals bij de club van ‘Captain Henk’. ‘Je wordt hier niet tot prospect geslagen’, grapt één van de leden. Stoere jassen krijgen de leden wél, al zijn deze rood. Toch nog een raakvlak met de beruchte motorbende. Maar de carbidschieters uit Nuis en omstreken zijn geen criminelen. ‘Althans: de meesten niet’, aldus dezelfde grapjas.

Genoeg gelachen, er moet nog wat gebeuren. De achtkoppige harde kern van Carbidclub Rood-Zwart gaat de plaatselijke ondernemers bij langs voor een financiële bijdragen. Vandaag zijn zij even een incassobureau. Het zijn stuk voor stuk potige kerels, de leden van de Carbidclub. Het mogen dan sympathieke jongens zijn die geen vlieg kwaad doen, toch zullen er maar weinig ondernemers ‘nee’ durven te verkopen aan dit carbidteam…

Programma

De Carbidclub Rood-Zwart Niebert-Nuis begint om 11:00 uur met carbidschieten. Vanaf 14:00 uur ’s middags is er live muziek. Verder worden er hamburgers gebakken en is er een grote tent aanwezig, zodat de bezoekers geen nat pak krijgen. Het programma duurt tot 17:00 uur, met een uitloop naar 18:00 uur.

Vergunningen

Carlo Roffel is de man van de vergunningen bij Carbidclub Rood-Zwart. Hij onderhoudt contact met de gemeente en zorgt dat de vergunningen in orde zijn. ‘Het is ieder jaar wel een geregel’, geeft Carlo toe. Hij is niet bang dat het Carbidschieten op den duur aan banden wordt gelegd. ‘Carbidschieten is cultureel erfgoed, dus daar ben ik niet bang voor. Daarnaast hebben we goed contact met de gemeente. Wij zorgen ervoor dat alles veilig is en aan alle regels voldoet. Daarnaast voorkomt carbidschieten op een centrale plaats een hoop overlast. Jeugd die anders door het dorp zwerft en misschien uit verveling dingen gaan vernielen, komen nu carbidschieten.’