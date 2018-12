Carbidclub Rood-Zwart pakt wederom uit met groots knalspektakel

NIEBERT/NUIS – Oudjaarsdag is in de omgeving van Niebert en Nuis een synoniem voor carbidschieten. Vanaf 10:00 uur ’s ochtends wordt er schuin tegenover wegrestaurant In de Klaver weer ouderwets geknald. De organisatie ligt in handen van Carbidclub Rood-Zwart. Een groep kwajongens die ieder jaar weer (letterlijk en figuurlijk) een knalfeest weten te organiseren.



Inmiddels zijn ze alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het carbidschieten. ‘We zijn druk aan het rekenen en tekenen hoe we alles willen doen. Zo zijn een paar jongens bezig met een stelling om het carbidschieten wat makkelijker te maken’, vertelt Mark Pastoor van Rood-Zwart. ‘We hebben verder een mooi muziekprogramma. Zwarte Jannes is bijvoorbeeld weer van de partij. Dat was een doorslaand succes. Uiteindelijk is het verhogen van de saamhorigheid ons doel. We zijn bezig met jongens uit de buurt en het is mooi om te zien dat men terugkomt voor het carbidschieten.’

Een belangrijk punt is natuurlijk de sponsoring, maar daarover maakt Mark zich geen zorgen. ‘Mensen vinden het onvoorstelbaar mooi om te zien hoe wij het doen. Ze vinden het prachtig wat wij jaarlijks neerzetten. Hierdoor zijn mensen sneller geneigd om te sponsoren. Dat loopt dus allemaal prima’, stelt Mark.

Mede dankzij die sponsoring lukt het de carbidclub om wederom een ‘knoepert van een tent’ neer te zetten. ‘Vorig jaar stond de tent vol. Nu is deze nog maar eens een slagje groter. We hebben een groot podium en dat is ook nodig voor iemand als Jelle B. Hij schudt de liedjes uit zijn mouw en gaat ongetwijfeld een topshow neerzetten. Al geldt dat ook voor de rest natuurlijk.’

De carbidclub ziet ondertussen haar leden aantal stijgen. Waren het er vorig jaar nog 32, dit jaar zullen er 35 ‘knallers’ aanwezig zijn. ‘Dat is mooi. Er is veel animo, ook uit omringende dorpen zoals Marum. Iedereen draagt op zijn eigen manier iets bij aan de organisatie. En dat is mooi.’

Ook Carlo Roffel heeft er zin in. Hij is de man van de vergunningen binnen de vereniging en hoopt derhalve vooral op een veilige editie van het carbidschieten. ‘Maar dat is de voorgaande jaren ook telkens goed gegaan, dus ik ga ervan uit dat alles weer prima verloopt’, zegt Carlo. Voor hem is oudjaarsdag één van de mooiste dagen van het jaar. ‘Dat begint al vroeg. Rond een uurtje of half negen verzamelen we in de schuur van Ausma en dan beginnen we met een bakje koffie. We bespreken dan even kort hoe we het willen doen. Even de dag doornemen. En dan gaan we aan de slag’, vertelt Carlo. Als om 10:00 uur de eerste carbidschoten klinken, zijn alle voorbereidingen reeds getroffen. ‘Wat het carbidschieten zo mooi maakt? De positieve reacties denk ik. We krijgen van iedereen te horen hoe mooi ze het vinden en dat geeft je energie.’ Daarnaast is het groepsgevoel voor Carlo belangrijk. ‘We doen het met elkaar. Dat merk je ook echt. Iedereen draagt zijn steentje bij.’

Programma

Vanaf 10:00 uur is eenieder welkom in het weiland tegenover Taxi Nuis en schuin tegenover In de Klaver te Niebert. Vanaf 13:00 uur is er live muziek met de toppers Zangeres Romana, Jordy Renkema, Rick Folkers en Zanger Criztiaan. Op verzoek van velen is de welbekende Orlando Uitenwerf alias ‘’Zwarte Jannes’’ weer van de partij. Vanuit Friesland komen Zanger Bertus Sipma en Jelle B alias ‘De Zingende Jukebox’ de tent op zijn kop zetten. Vriend van de show Rene Becker mag hierbij niet ontbreken.

Parkeren kan bij In de Klaver. Er wordt voor koude en warme versnaperingen gezorgd. Entree is gratis.

Het geheel eindigt zo rond 19:00 uur.

Wat: Carbidschieten

Wanneer: 31 december 2018

Waar: Schuintegenover In de Klaver te Niebert

Hoe laat: 10:00 uur

Info: http://www.carbidclubroodzwart.nl/