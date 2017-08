Cazemierboerderij in de ban van oldtimers

TOLBERT – In aansluiting op de geslaagde expositie rond het jubilerende Tolberter autobedrijf Smidts is er nu AUTO-ART te bewonderen in de CazemierBoerderij: prachtige schilderijen van oldtimers door Frans Hage, kunstschilder te Zuidhorn. Frans Hage (1948, Zierikzee) volgde zijn opleiding aan de Academie Minerva in Groningen, waar hij cum laude afstudeerde. Vanaf zijn jeugd heeft Frans belangstelling voor auto’s gehad. In 1975 kocht hij samen met zijn moeder een rode Fiat 128 Berlinetta 3p en dat merk is zijn favoriet gebleven. Rond 2000 is de kunstenaar begonnen met het tekenen en schilderen van oldtimers uit liefde voor de vormgeving van auto’s en de fascinatie voor het mysterie van de snelheid. Zijn geschilderde oldtimers met een achtergrond als een oud café, een molen of een oude smederij laten de toeschouwer door verschillende tijden heen kijken. Het zijn prachtige schilderijen. Steeds meer autoliefhebbers laten hun kostbare bezit door Frans Hage portretteren. Frans Hage is tevens docent tekenen en schilderen voor zowel volwassenen als kinderen en mensen met een beperking in de Zonnehuis te Zuidhorn. De leuke expositie van oldtimer dinky toys vormt een schitterende aanvulling op de AUTO-ART. De expositie is van 30 juli tot en met 5 november te bezoeken op zaterdag en zondag van 13:30 tot 17:00 uur in de CazemierBoerderij Hoofdstraat 27 te Tolbert.