CD presentatie en optreden Vollek!

VEENHUIZEN – Het wordt een druk weekend voor de heren van Vollek!. De muziekgroep, die als basis Veenhuizen kent, zal op vrijdag 23 november een cd presentatie geven voor genodigden in het Gevangenismuseum en voor wie wil kan op zaterdag 24 november het optreden in Coco Maria in het dorp worden bezocht. Vollek! Bestaat uit Freddie van der Beek (foto) op gitaar en mondharmonica, broer Jaap op drum en percussie, Theo Platje op viool en contrabas en op bas en sologitaar Ben Logher. Repeteren doen ze elke week nog steeds trouw in de Jachtweide op het Derde Gesticht in het dorp.

Van oudsher speelde de muziekgroep vooral in het Gronings. Nu dan heeft Freddie van der Beek het repertoire van de 12 liedjes op de cd volledig in het Nederlands geschreven. ‘Ik woon in Veenhuizen en heb de liedjes dan ook over dit dorp geschreven. Met daarbij aandacht voor de geschiedenis met zijn paupers en gestichten, de natuur met het rondje Fochteloërveen, plaatsing op de Werelderfgoedlijst, Koloniekak, Bergveen en liedjes uit de heden ten daagse tijd, zoals de Boevenbusblues. Alles van het dorp vervat in 12 liedjes. Ik heb vooral ook linken gelegd naar het Pauperparadijs, het boek van Suzanna Jansen. We hebben haar ook de demo gestuurd, ze vond het prachtig. Dat was een ideetje van Theo Platje. Het mooie is dat zij het voorwoord heeft geschreven op de cd hoes. Daar zijn we best wel een beetje trots op,’ laat Freddie van der Beek weten.

Als schrijver van de band heeft Freddie van der Beek er twee jaar over gedaan om de liedjes vorm en inhoud te geven. Het was best een moment om dit voor te leggen aan de jongens. Gelukkig werd goed ontvangen. In het Gronings waren we gewend te zingen en te spelen. In het Nederlands is dat toch weer een tikkeltje anders. Maar we hebben er zin in, de cd staat als een huis en de kaartjes voor Coco Maria op zaterdag vliegen de deur uit. Daar spelen we meer dan de 12 liedjes van onze cd.’

De band klinkt voller in geluid nu ook een elektrische gitaar is toegevoegd. Freddie van der Beek: ‘Het blijven luisterliedjes, geïnspireerd op folk en bluesmuziek, met hier en daar meer pit dan voorheen.’ De cd is in ieder geval te koop bij het Gevangenismuseum en op de cd afdeling van Warenhuis van der Veen in Assen. Wie wat wil weten kan mailen met info@Vollek.nl.