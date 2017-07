Centrumvisie: Roden als poort van Drenthe. Een dorp met een bovenregionale positie, dát is het doel

‘We moeten af van die kluwen spaghetti’

RODEN –Roden als de poort van Drenthe. Een dorp met Italiaanse allure. Het dorp met de kleeffactor. Dát moet Roden zijn in de toekomst, volgens Bert Jan Bodewes, die door de gemeente is ingeschakeld als projectmanager voor fase 3. Hij presenteerde vorige week zijn centrumvisie aan de leden van de Roder Zakenkring. Een plan voor herstructurering van Landgoed Mensinge tot aan de Health Hub. Het Albertsbaangevoel moet door het hele dorp zingen en het ‘culturele kwartier’ (nu nog een tamelijke uithoek) moet verbonden worden met het centrum.

“Wanneer je Roden binnenrijdt kom je terecht bij een soort kantoorpand wat het gemeentehuis heet”, begint Bodewes zijn presentatie. “Ben je dat voorbij, scheur je via de afvoergoot door naar Norg, want die weg nodigt uit om heel hard te rijden en dat doe je dan ook.” Zo moet het juist niet, wil je een dorp zijn waar mensen graag verblijven. Kom je aan de andere kant binnen, bij de kinderboerderij, is het al niet veel beter, schetste Bodewes. “Daar zou je juist op de rem moeten. Het zou een weg moeten zijn die je juist in rustig tempo naar het centrum leidt, zoals dat in Haren het geval is. Nu kun je alle kanten op. En wil je een ijsco eten bij de Italiaan moet je uitkijken dat je niet op het kruispunt wordt platgereden door jakkerend verkeer. Of landbouwvoertuigen die ook met een rotvaart door het dorp sjezen. We moeten af van die kluwen spaghetti.”

Om tot een centrumvisie te komen liet Bodewes onderzoek doen naar behoeften van winkelend publiek., Minder auto’s in de straten op de eerste plaats van genoemde aanpassingen en verder méér kledingwinkels méér horeca en terrassen. ‘Maak het gezelliger’, kwam naar voren als motieven om te kopen en vooral langer te verblijven. Ook zou Roden rijk zijn. Rijker dan het gemiddelde Nederlandse dorp. Roden zou nu nog voornamelijk gedragen worden door senioren tussen de 50 en 70 jaar. Die groep wordt steeds kleiner en maakt plaats voor de jongere generatie die qua omvang veel kleiner wordt en meer koopt via het internet. Maar wel uit is op beleving en ontmoeting in het centrum. Feiten waar we allemaal rekening mee moeten houden voor de toekomstvisie, volgens de projectmanager.

Bodewes wil één dynamisch aantrekkelijk geheel van maken. Retail, bestuur, bedrijventerreinen, Vrijetijdsboulevard en het culturele kwartier met elkaar verbinden. Met de Albertbaan als voorbeeld. Dat was de steen in de vijver, de opmaat naar meer. “Dit is het gevoel wat iedereen aanspreekt. Als je Roden binnenrijdt moet je het gevoel hebben dat je in een Italiaans stadje bent. Gezellig, aansprekend en gemoedelijk, je wilt er blijven. Bij de kinderboerderij zou je standaard leuke foodtrucks neer kunnen zetten. Voor beeldbepalende en leuke foodtrucks komt op meer plaatsen ruimte. Witte standaard viskarren of oliebollenkramen horen niet bij een kwaliteitsbeeld wat beleving van Roden straks uitstraalt. Ot en Sientjes op de pleinen. Waar het voor ouders met spelende kinderen heerlijk toeven is. Een openluchttheater of openluchtbioscoop op de Brink, en na afloop een lekker bakkie in een koffie en theeschenkerij zoals bijvoorbeeld de landelijke keten Downies&Brownies noemde Bodewes als voorbeelden om het centrum aantrekkelijk voor iedereen te maken. De winkelstraten moeten misschien autoluw worden. Grote ketens als Action en Lidl moeten blijven, dat zijn publiekstrekkers. “Grote dozen aan de achterkant, gezellige winkels aan de voorkant.” Op het scherm verschijnt een schetsplan voor de nieuwe Jumbo met aan de Westerbaandkant een aansprekende ingang. De doorkijk vanaf de Heerestraat naar de parkeerplaats Westerbaan is verbindend en geeft een ruimtelijke indruk.

De Vrijetijdsboulevard zou een plek voor wonen, werken en sport moeten worden. En een plek om te etaleren. Met winkels als de Heeren van Rinsma. Een beetje factory-outlet-idee, schetste Bodewes. Dat klinkt aantrekkelijk, maar of de Roder ondernemers daar op zitten te wachten is maar de vraag. Want retail op de Vrijetijdsboulevard roept onmiddellijk de al oude discussie op: concurrentie voor het centrum. Toch bleef die discussie uit. Vooral positieve geluiden over de centrumvisie bij de Roder ondernemers.

Bodewes denkt de boel te kunnen financieren met geld uit de herstructureringspot van de provincie, een (even zo grote) bijdrage van de gemeente en zou er een deel uit het ondernemersfonds betaald moeten worden. “Het grote voordeel is dat je dit in stappen kunt doen. Niet alles hoeft tegelijk aangepakt te worden.” Om een goed beeld te krijgen hoe Bodewes de herstructurering voor zich ziet, raadt hij de ondernemers aan om op vrijdagmiddag een chardoneetje te drinken op een terras in de zon in Haren. “Haren heeft een aanzuigroute. Je wordt gewoon naar het terras toe getrokken. En dat is nou precies de sfeer die we willen creëren in Roden.”