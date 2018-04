RODEN – Het grote kickbokstalent uit Roden, Christy Bo, kan wederom een mooie titel aan haar palmares bijschrijven. Afgelopen weekend werd zij Europees Kampioen in haar gewichtsklasse (-58 kilogram). Ze vocht op het YFL Youth fighting League in Almere, waar ze haar partij won en zich tot Europees kampioen kroonde. Een mooie overwinning, voor het jonge sporttalent die hard aan de weg timmerde. Zo stond zij dit jaar al op het podium bij het Sportgala van Noordenveld en verwierf ze afgelopen jaar veel bekendheid met haar sportprestaties.

In augustus gaat ze samen met Wessel Hut – een ander begenadigd talent uit Roden, die een fraaie tweede plaats behaalde op het EK in Duitsland – naar Thailand. Daar zullen zij vechten op het WK hoogste Muay Thai-niveau in hun leeftijdscategorie. Hiervoor is het duo al flink in training en reizen zij geregeld af naar heinde en ver om te trainen met de Nederlandse selectie. Kortom: houdt Christy Bo en Wessel Hut in de gaten. U gaat nog veel van ze horen.