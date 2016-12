Club van ‘Rood Zwart’ en het legendarische kanon van Steursma

In the sportlight: carbidclub Rood Zwart

NUIS/NIEBERT – Nog even en dan knallen we het jaar 2016 naar de geschiedenis. Carbidclub Rood Zwart uit Nuis en Niebert doet dat met een extra lading. Sinds de oprichting in 2000 wordt geschoten met een kanon. ‘Het kanon van Steursma’. Oudejaarsdag om 11.00 uur (tot 17.00 uur) begint het festijn. Plaats van handeling: Nieuweweg 120 C, schuin tegenover ‘In de Klaver’.

Medeoprichter van de vriendengroep is Reinald Nijboer. Daar in de schuur van Nijboer is het begonnen. “Met grauwe erwten en bonen”, vertelt Nijboer, die zich teruggetrokken heeft uit het bestuur. De kinderen Erik en Richard zijn nu voortrekkers. “Maar Erik woont nu in Harkema”, zegt Reinald over de kinderen die ook ouder worden. Belangrijk persoon bij de club is de voormalige smid – inmiddels overleden- Steursma. “Hij had gevochten in Nederlands-Indië en had maar één arm. Maar wat hij daarmee wel kon was een gascylinder maken. Hij wist een goed gasmengsel te krijgen voor carbid. De gasfles werd een kanon. Maar het knallen mocht van hem niet bij de weg. De jongens van het eerste uur vonden het niks om in bomen te schieten en toen zijn we naar de overkant van de Nieuweweg getrokken. Zijn kleinzoon was erbij. Ze genoten van de mooie knal. Toen kwam de politie echter langs en we verwachtten een bekeuring. Maar de agent vond dat we goed veilig bezig waren. Melkbussen werden van stal gehaald en dat werden er steeds meer. Het clubje werd steeds groter. Voor de inwendige mens kwam er stamppot op tafel. Een kameraad van Richard kwam op het idee om naar de Albert Heijn te gaan om te vragen of ze boerenkool met worst wilden bekostigen. Tja, en dan hoort er ook een kistje bier bij. De groep groeide uit tot een man of veertig. Dat werd een boer wat te gortig en toen verhuisden we naar een stuk land tegenover Dalstra. Intussen meldden zich de eerste sponsoren ook. Plaatselijke schilders hadden wel een mengsel verf over, wat de huiskleuren werden: rood zwart. Toen Steursma overleed schonk mevrouw Steursma ons het kanon. Want hij had het altijd zo mooi gevonden. Dat kanon leeft nog steeds. De gascilinder is centimeters dik, dat gaat nooit af. Als dank kreeg mevrouw Steursma een bos bloemen”.

“Het is al jaren een groot volksfeest. Richard en Erik regelden de eerste artiesten. Het is altijd een hele happening. Nog steeds. Het begint dit jaar wel een uurtje later. De jongens worden ook ouder. Het is een zware opgave. Ze zijn nu al druk bezig met sponsoren aan elkaar plakken. Het spul moet het land in. Je moet je houden aan strengere regels. Zo staat het kanon buiten bereik van de melkbussen, dit jaar weer zo’n veertig in getal. Dit jaar komen er meer artiesten dan ooit”. Verwacht worden Burdy, Rene Becker, Lytze Hille, Rick Folkers, Jordy Renkema en Christiaan Renkema. En dan is er nog de samenwerking met Radio Heineken en ook Radio Noord is altijd betrokken. “Misschien wordt er ’s middags meer gezongen dan geknald. Ik was zelf 25 jaar medeorganisator. Ik vind het wel jammer dat de stamppottraditie weg is. Tussen de middag regelt het tegenover gelegen wegrestaurant ‘In de Klaver’ patat. Het restaurant is speciaal voor deze gelegenheid open. En de jongens verkopen zelf hamburgers, enz. Toenmalig burgemeester Tjeerd van Bekkum vroeg ons eens om de vergunning voor drank. Toen hebben wij gezegd: de ‘firma’ Nijboer houdt de jeugd de hele Oudejaarsdag van de straat. We hebben nooit ondersteuning van de gemeente Marum gevraagd. In het begin hebben we de kosten betaald uit eigen portemonnee.” Tegenwoordig wordt de club geholpen door tal van sponsoren. En wat de gemeente betreft, die heeft haar goedkeuring weer gegeven. Het knalfeest houdt de jeugd van de straat en zorgt voor veel vertier en plezier. En wat het alcohol betreft, tijdens het carbidschieten wordt er niet gedronken. Of zoals de groep het ooit verwoordde: “we gaan met verstand het nieuwe jaar in”.

Carbidclub Rood Zwart

Wanneer: 31 december

Tijd: 11.00 tot 17.00 uur

Waar: Nieuweweg 120 C (tegenover In de Klaver)

Met: Burdy, Rene Becker, Lytse Hille e.a.