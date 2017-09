‘Clubmensen moeten trots zijn op wat er op veld gebeurt’

ONR

RODEN – Oranje Nassau Roden gaat een nieuwe periode in. Na twee seizoenen neemt de oranjeclub afscheid van Ronald Vermeulen en tal van spelers. De periode van Jeroen de Munck is aangebroken. Ook een Groninger. “Ik moet nog naam maken. De mensen leren kennen. In de hoek van Delfzijl kennen ze me wel. Ik merkte op het Leekster Voetbal dat ik echt onbekend ben”. Was getekend Jeroen de Munck.

Familie van? “Niet van Danny”, maakt Jeroen duidelijk. “Maar wel van oud-keeper Frans de Munck, mijn opa was een neef van hem”. Voor de jongere lezers: Frans de Munck was een bekende doelman, die als bijnaam had ‘De Zwarte Panter’, vanwege zijn gitzwart haar, keeperskleding en katachtige reddingen. “Maar ik ben zelf geen keeper geweest. Tot mijn achttiende heb ik gevoetbald bij CVVB. Vervolgens kreeg ik een chronische peesontsteking. Ik ben vervolgens in Winsum komen wonen, waar ik gespeeld heb in het tweede. Daarna kreeg ik weer last. En dus volgde een trainerscarrière. Eerst drie jaar HS’88, toen ook drie jaar De Heracliden en ook Poolster verbleef De Munck drie jaar. Ik heb bewust voor de andere kant van de stad gekozen. Van Groningen naar Drenthe. Ach, met de auto is het gewoon de andere kant op. ONR. Ik kende de vereniging wel een beetje. Het is een ander type club. Ik weet het niet te omschrijven. Het elftal heeft studenten of spelers die gestudeerd hebben. Het avontuur, het trekt me, Ik merk aan alles dat het nieuw is voor mij. En dat is alleen maar leuk. Ik ben docent op het Terra in Winsum, waar ik gymles geef. Ik ben altijd actief geweest in de sportwereld. Mijn eerste indrukken? De groep is op de schop gegaan. We moeten bouwen aan een nieuw ONR. Daarvan is iedereen wel bewust. Jongeren een kans bieden. Dat is voor de vereniging goed. Het zal met up’s en down’s gaan. De jongens zijn heel gretig. Dat is een mooie basis. Er wordt tijd voor gemaakt, om een nieuwe elftal te bouwen. ONR zal niet zomaar mee bovenin draaien. Dat is gewoon niet reëel. Als trainer houd ik van aanvallend voetbal. Het spel maken, de Nederlandse gedachte. Het publiek vermaken. Mijn speelstijl is gebaseerd op pressie op de bal. Goed voetbal is essentieel, maar ook plezier. Clubmensen moeten trots zijn wat er op het veld gebeurt. De trainer is ook een ambassadeur van de club. Geen gekke dingen doen tegen de scheidsrechter. Je bent verantwoordelijk richting vereniging. De basis is keihard werken, een gezonde dosis strijdlust tonen. De tegenstanders zijn mij wel bekend, met Poolster en De Heracliden. Ik had het leuker gevonden om in een Drentse klasse te spelen. Dan zou alles nieuw zijn. Maar goed, dit is ook prima. Het is een sterke klasse, schat ik in. Niet minder dan vorig seizoen. We zullen het zwaar genoeg krijgen. ONR opent het seizoen met een uitwedstrijd naar Aduard, de degradant uit de tweede klasse. Daarna volgt de eerste thuisontmoeting op het ‘nieuwe’ Sportpark Oranje. Tegenstander is dan HFC’15, de bekende club uit Hoogkerk. Op papier zware tegenstanders. Vorig seizoen begon de Roder formatie met een nederlaag. Ook toen was HFC de tweede tegenstander. Het duel eindigde in een gelijkspel. De thuiswedstrijd werd verloren. ONR pakte in de laatste twee wedstrijden nog de volle buit en eindigde daardoor nog op een acceptabele zevende plaats. Maar dat was vorig seizoen. ONR heeft te maken een complete leegloop. Danny Blaauwwiekel (keeper VEV’67), Pieter Jan Leemhuis (Stadspark), Hein Luinstra (zeker tien jaar in het eerste, ook naar Stadspark), Martin Binnema (Stadspark), topscorer Mitchell Schievels (Waskemeer). Martijn Alssema, Bram Gootjes, Jelmer Fierstra, Lart Wolthuis stoppen allen. Mats Wolthuis verhuist naar VEV’67. Lichtpuntje is Leon Schievels, die naar Roden zou gaan, maar de club toch niet in de steek laat. Frank Bokdam uit Bedum, die eerder bij ONR heeft gespeeld, sluit ook aan. Evenals keeper Nick Kobes van Zevenhuizen. Een aantal A-junioren (Sven Buigholt, John van Veelen, Edwin Bloemendaal, Joep van Duuren, Dirk Rozema en Rick Nijhoff) vullen de selectie aan. Een nieuwe formatie, een nieuwe trainer. ‘Nieuwe’ resultaten?