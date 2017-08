Cobie Wijma wint 250 vakantiegeld met de Krant-puzzel

HAULERWIJK/RODEN – Het allerleukste van een puzzelactie is het bellen van de gelukkige prijswinnaar. Eerst is er stilte. Dan ongeloof. ‘Ó echt? Ik win nooit wat!’ Om vervolgens te horen: wat gewéldig! Daar ben ik echt hééél blij mee! Dat ging bij Cobie Wijma uit Haulerwijk niet anders. Zij won 250 euro vakantie geld. Gewoon handje contantje. En dat kwam ze samen met haar echtgenoot vrijdagmiddag bij de Krant ophalen. “We gaan er heerlijk van genieten. Lekker eten op het terras. Wat een verrassing, zo voor de vakantie! Ik ben er nog wat beduusd van”, aldus Cobie die overigens ook een leuke slagzin bedacht: ‘Ik ga het liefst op vakantie met De Krant bij de hand. Gelukkig is De Krant ook online te bekijken kunnen we ons op vakantie ook met het regionale nieuws verrijken.’