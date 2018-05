Collecteren voor de Treftuin

RODEN – Tussen dinsdag 22 en zaterdag 26 mei kunnen inwoners van Noordenveld collectanten van de Scheepstraschool van Promens Care aan de voordeur verwachten. Ze komen collecteren voor het Oranje Fonds, die het geld zal gaan gebruiken voor sociale initiatieven in Drenthe. Bijzonder is dat de helft van de collecte opbrengst gebruikt zal worden voor de realisatie, of eigenlijk het voltooien van de Treftuin.

De Treftuin Roden ontstond door samenwerking tussen het Oranje Fonds, Welzijn in Noordenveld en Promens Care. De ontmoetingstuin is te vinden achter de mooie Scheepstraschool aan de Schoolstraat. In de tuin is iedereen welkom om er te genieten en ook wanneer u zelf graag wilt tuinieren. Dat kan onder meer in verhoogde tuinbakken. De tuin en het terras zijn toegankelijk voor rolstoel en scootmobiel. Dit jaar zijn deelnemers van Promens Care en enthousiaste vrijwilligers bezig met het aanleggen van de laatste onderdelen. Zoals verhoogde bloemenborders, een picknick-terras en een kleine vlindertuin. Een groot deel van de tuin is al klaar, dus kom gezellig eens langs!

Voorlopig is de Treftuin open van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 15.30 uur.