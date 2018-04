College Leek vervroegt eindtijden openluchtevenementen

“Dat is het einde van de tentfeesten en festivals”

LEEK – Op de valreep, in het laatste jaar van het zelfstandige bestaan van de gemeente Leek, heeft het college van B en W besloten om het beleid omtrent geluiddragende dagen aan te passen. De belangrijkste verandering; de eindtijd wordt vervroegd van 2.00 uur naar 24.00 uur. “Dat is het einde van de tentfeesten en openluchtfestivals”, sprak ondernemer Sikko Cazemier, duidend op dat deze evenementen niet langer rendabel zouden zijn.

“Ik snap het ook niet”, deelde hij de raadscommissie mee. “Er zijn bij onze evenementen geen overtredingen geweest. Sterker nog, we hebben complimenten gekregen voor de uitstekende organisatie. Eigenlijk heeft alleen Vice Versa voor klachten gezorgd, daar worden wij nu de dupe van.” Burgemeester en portefeuillehouder Berend Hoekstra bevestigde de lezing van Cazemier dat vooral het hardcorefestival Vice Versa voor klachten heeft gezorgd. Wel voegde de Leekster burgervader daar aan toe dat de meeste klachten ongegrond waren. “Zowel de eindtijd als de geluidsnorm zijn niet overschreden”, duidt Hoekstra. Tevens wist hij te melden dat de soep niet zo heet gegeten zou worden. “Onze grootste feestaccommodaties (De Postwagen, Sportcentrum Leek en de Rodenburghal red.) hebben elk twaalf geluidsdagen per jaar. Daar verandert niets aan. Ook mogen bestaande evenementen gewoon tot 2.00 uur doorgaan”, aldus Hoekstra. “Dat zijn in onze gemeente ruim veertig feesten. Wat wij aan willen pakken zijn de zogenoemde ‘freeriders’. Mensen die naar Leek kijken en hier snel een feestje uit de grond willen stampen. Als zij een aanvraag indienen en aan de voorwaarden voldoen hebben wij zomaar weer een evenement staan dat tot 2.00 uur duurt. Want je kan geen uitzondering maken en een vastgestelde eindtijd vervroegen. Andersom kan wel. Als 24.00 uur de eindtijd is kunnen wij besluiten om een uitzondering te maken en een feest tot 2.00 uur toe te staan.” Hoekstra riep de raadsleden op om vertrouwen te hebben in het gezond verstand van het college. “Als men bijvoorbeeld de LeekWeek nieuw leven in wil blazen en daar een feesttent bij wil hebben, wie zijn wij dan om te zeggen dat die tent om 24.00 uur dicht moet? Dan moet je als college wel van hele goede huize komen.” Niettemin zegde de burgemeester toe in gesprek te gaan met bezorgde ondernemers. “Dat had eerder gemoeten”, vond ook Hoekstra zelf. “Dat had waarschijnlijk een hoop onrust en ergernis gescheeld.”