College op werkbezoek bij Photonis

RODEN – Burgemeester Klaas Smid en de wethouders Henk Kosters en Alex Wekema brachten woensdag een bezoek aan Photonis in Roden. Het bedrijf is ondertussen al weer 45 jaar gevestigd in Roden en heeft ook vestigingen in Frankrijk en de Verenigde Staten. Wereldwijd heeft de organisatie duizend werknemers, waarvan er ongeveer driehonderd werkzaam zijn in Roden. Het bedrijf is een vooraanstaand speler in de massapectrometriemarkt en heeft diverse componenten geïnstalleerd in de meeste ruimtetelescopen en hogen energiefysica-experimenten, zoals CERN in Zwitserland en laboratoria over de hele wereld. De meeste activiteiten van Photonis Nederland zijn gericht op nachtzicht, het bedrijf is vandaag de dag wereldmarktleider in het ontwikkelen en produceren van stat-of-the-art helderheidsversterkers voor militaire, ruimtevaart gerelateerde en commerciële doeleinden. Om succesvol te kunnen opereren in deze hoogtechnologische markt is het noodzakelijk om verschillende kennisgebieden te combineren, zoals fysica, chemie, elektronica en ultrahoge vacuumtechnologie in één productieproces en een product.