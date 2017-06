Colleges overwegen reorganisatie  Novatec en ISD Noordenkwartier

LEEK – Na de zomer nemen de colleges van de Westerkwartiergemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de gemeente Noordenveld een principebesluit over de toekomst van de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier. Uitgangspunt daarbij is dat de werkgelegenheid voor de medewerkers niet in gevaar komt.

De ISD Noordenkwartier verzorgt op dit moment de Participatiewet voor de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld. Deze gemeenten zitten samen met Grootegast en Zuidhorn ook in de gemeenschappelijke regeling Novatec, het gezamenlijke Sociale Werkvoorzieningschap van de 5 gemeenten. De gemeente Noordenveld werkt momenteel aan de eigen organisatie-inrichting, terwijl de andere 4 gemeenten werken aan de vorming van een nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze nieuw te vormen gemeente gaat per 1 januari 2019 van start. Deze schaalvergroting zorgt voor een robuuste gemeente, die in staat is zoveel mogelijk taken zelf uit te voeren.

Vanuit deze gedachte overwegen de 5 gemeenten de genoemde gemeenschappelijke regelingen op te heffen en te kijken hoe zij de taken in de organisaties van Noordenveld en het Westerkwartier kunnen inbedden. Daarvoor is een voorgenomen besluit nodig waar de medezeggenschapsorganen vervolgens een advies over uitbrengen.

Eind 2017 wordt een definitief besluit worden genomen. Aan een dergelijk definitief besluit gaat een zorgvuldige voorbereiding vooraf. Dat betekent dat de 5 betrokken gemeenten de komende tijd eerst de financiële, organisatorische en personele consequenties van een opheffing in beeld brengen. Ook kijken de betrokken gemeenten hoe zij na 1 januari 2019 met elkaar kunnen blijven samenwerken op deze gemeenschappelijke terreinen. Binnen het Westerkwartier werken de betreffende gemeenten al druk aan de ‘bouw’ van een nieuwe gemeente. Daarom krijgen medewerkers van Novatec en de ISD Noordenkwartier de gelegenheid mee te denken in dat ‘bouwproces’. De medewerkers van beide organisaties zijn vorige week bijgepraat over deze ontwikkelingen.