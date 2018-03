Comfortabel zonder gas

NOORDENVELD – Comfortabel wonen wil iedereen. Maar hoe doe je dat duurzaam, en ook nog eens zonder gas? Twee mensen die daar graag concreet mee aan de slag willen zijn Reinier Bruil en Evert Jansen. Beiden zijn kandidaat voor de gemeenteraad. Reinier voor GroenLinks (plek 3) en Evert voor de PvdA (plek 5). Reinier: “We willen hier gewoon concreet mee aan de slag. We zullen van het gas af moeten. Voor mij staat dat niet los van woningen energiezuiniger en comfortabeler maken.” Evert: “We praten veel over klimaatverandering en aardbevingen in Groningen, maar veel mensen vragen zich af: wat betekent dat voor mij? Er zijn zo veel mogelijkheden: zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, noem maar op. Maar dat kost allemaal veel geld, en waar kies je voor?”

Reinier is ook actief voor de Energiecoöperatie Noordseveld. Met de warmtecamera lichtte hij de afgelopen maanden een flink aantal woningen door. “Je ziet dan dat er nog veel te doen is. Het helpt al enorm als mensen gewoon zelf met eigen ogen zien waar de warmte uit hun huis weglekt. Dat is een eerste stap om gericht maatregelen te nemen, vaak simpele maatregelen die zich heel snel terugverdienen, zoals het dichten van kieren en plaatsen van radiatorfolie.” Evert vult aan: “Maar dat is natuurlijk nog maar het begin. Om echte stappen te maken moeten woningen goed worden doorgelicht en doorgerekend. Welke maatregel is het meest rendabel, en wat levert ook comfort op en is een duurzame investering? Zelf ben ik sinds oktober bezig om van het gas af te gaan. Ons huis wordt op dit moment verwarmd door infrarood panelen. Volgende stap is een hoog rendement boiler en zonnepanelen. Iets zeggen is 1, maar wat doen, daar zijn wij sterk in.”

Wat kan de gemeente hierin eigenlijk betekenen? Reinier: “De gemeente zal niet zo snel zelf huizen gaan isoleren. Maar de gemeente kan wel de samenwerking zoeken met ondernemers in Noordenveld, de woningbouwcoöperaties en met Energiecoöperatie Noordseveld om zo de aanpak te ondersteunen en dan liefst gewoon wijk voor wijk aanpakken. De nieuwbouw van deze sociale huurwoningen aan de Padkamp zijn een goed voorbeeld.” Het opwekken van groene stroom zal voor een belangrijk deel het gas moeten gaan vervangen. Evert: “ook hierin kan de gemeente een belangrijke rol spelen. De zonnelening voor panelen op het dak moet blijven, maar daarnaast moeten er ook zonneparken komen, liefst op bedrijventerreinen of ander goed ingepast in ons fantastische landschap.”

Over een ding zijn beiden het roerend eens: “Actie! Samen aan de slag, niet lullen maar poetsen. Comfortabel en duurzaam? Gewoon doen!”