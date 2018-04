Compleet ontzorgd tijdens de bouw van je woning? Adviesburo Van der Plas regelt het!

Adviesburo Van der Plas b.v.

NORG/GRONINGEN – Voor heel veel mensen een bijzonder moment: je eigen huis bouwen of verbouwen. Bijzonder, want je woning is je thuishaven, de plek waar je tijd doorbrengt met je familie én bijzonder omdat je het niet vaak doet. Bij het bouwen of verbouwen van een huis komt een hoop te kijken. Hoe zorg je ervoor dat alles goed in elkaar zit? Dat van tekening tot uitvoer alles tot in de perfectie klopt? Één (constructie)foutje kan grote gevolgen hebben die tot in lengte van jaren problemen kunnen opleveren. Heb je bouwplannen, en wil je er zeker van zijn dat alles van A tot Z geregeld is zonder dat je er omkijken naar hebt, is het slim om Adviesburo Van der Plas in te schakelen. Al vanaf 1973 zijn ze thuis in ieder (nieuw)bouwproject. Van tekening, bouwvergunning, kostenbewaking, bouwbegeleiding tot oplevering; Van der Plas regelt het, vertelt bureaumanager/projectleider Henk Kuipers uit Norg.

Zelf de bonnefooi op kan goed gaan, maar vaker gaat het goed fout, vertelt Henk Kuipers. “Ik kom het regelmatig tegen hoor. Zitten huiseigenaren ineens met een hoop meerwerk waar ze niet op gerekend hebben. Wij bewaken de kosten, maken heldere afspraken met aannemers en daarmee voorkom je veelal een verrassing. Iedereen die bouwplannen heeft kan bij ons aankloppen. We kunnen desgewenst professionele bouwtekeningen maken, de bouwkosten berekenen, de bouwbegeleiding (directievoering) verzorgen, de budgetten in de gaten houden en technisch toezicht houden. Je kunt ons vergelijken met een supermarkt: je kunt alle boodschappen bij ons doen, maar ook alleen een pakje boter halen. Iedere klant is een klant en zij zijn er voor de opdrachtgever.” Een ding is zeker: met Van der Plas ben je compleet ontzorgd en weet je precies waar je aan toe bent.

Adviesburo Van der Plas is sinds de oprichting in 1973 uitgegroeid tot een middelgroot bouwkundig adviesbureau, dat zich in heeft gespecialiseerd in het begeleiden en het adviseren van bouwprocessen in zowel woning- als utiliteitsbouw. Van der Plas werkt voor particulieren, bedrijven, woningbouwverenigingen, gemeenten, ziekenhuizen (het UMCG, Martini Ziekenhuis en Wilhelminaziekenhuis zijn klant), Rijksvastgoed, onderwijsinstellingen en architectenbureaus. Benieuwd wat Adviesburo Van der Plas voor jou kan betekenen? Even bellen voor een geheel vrijblijvende afspraak! Telefoon: 050-5712666. De Deimten 9 Groningen. Web: www.vd-plas.nl