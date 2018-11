Computerhuis aan huis: vakkundig, goed werk, niet duur en snel

PC Ronnie

LEEK – PC Ronnie is al jaren een gerenommeerd computerbedrijf aan huis in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier. De eenmanszaak van Ronald Mulder is hét adres voor het oplossen van computerproblemen en voor de aankoop van PC apparatuur. PC Ronnie werkt voor zowel particulieren als bedrijven.

Ronald Mulder komt uit een echt ondernemersgezin en was sinds zijn twaalfde al actief in het bedrijf van zijn vader, het bekende EP:Mulder. Na een uitstapje gemaakt te hebben in het bankwezen begon hij voor zichzelf met zijn grote hobby, computers repareren. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan…

PC Ronnie begint: ”Ik heb altijd tegen mijzelf gezegd: ik doe het op mijn manier. Dat houdt in: geen ingewikkeld ondernemersplan, maar ik kan het samenvatten in enkele korte trefwoorden: vakkundig zijn, goed werk leveren, niet duur en snel zijn. Binnen no time ben ik ter plaatse en binnen enkele uren is het opgelost. Als mensen problemen hebben met hun apparatuur of iets gekocht hebben, dan moet het gelijk draaien, vind ik. Het gaat vooral om reparaties van computers, laptops en de verkoop/installatie van computerartikelen. Meest voorkomende problemen zijn niet startende apparaten, virussen, verdwenen bestanden, contacten en wachtwoorden. Maar ook zaken als het versterken van het draadloze netwerk, het back-uppen in de cloud en het inregelen van draadloze printers”.

“De samenleving wordt steeds digitaler: mensen kunnen niet zonder PC, laptop of internet, bedrijven moeten blijven draaien. Daarom ben ik heel flexibel, dus ben ik ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar”. PC Ronnie werkt ook met de methode ‘hulp op afstand’, waarbij de hele computer wordt overgenomen.

“Ik heb inmiddels een behoorlijke vaste klantenkring opgebouwd. Ik heb een grote voorraad computers en benodigdheden in huis en in mijn bestelbus. Ik heb op mijn website een eigen webshop waarin ik meer dan 1300 computerartikelen tegen zeer concurrerende prijzen aanbied. Van laptops, pc’s, harde schijven, geheugenkaarten tot wifi versterkers en alle kabels en onderdelen“.

Om een compleet pakket van diensten aan te bieden, maakt PC Ronnie websites op maat, waarbij de klant zelf aanpassingen kan doorvoeren. Een veredelde WORD zeg maar. “Omdat ik met een heel gebruiksvriendelijk pakket werk, kan ik al een website voor slechts 199 euro incl. BTW aanbieden”.

Zijn werkgebied gaat globaal van Marum tot Norg en Grijpskerk tot Haulerwijk en alles wat er tussen zit. Ronald Mulder zit al vanaf zijn tiende jaar in het vak. De band met elektronica is gebleven en is de rode draad in zijn leven. Ronald Mulder gaat lekker door op zijn manier: geen fysieke winkel, maar ‘computerhulp aan huis’.

PC Ronnie – Computerhulp aan huis, Tuinkoepel 2, 9351 TM, Leek, tel. 06 – 22 175 775, info@pcronnie.nl