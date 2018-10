Concordia ziet muziek in toekomst MFC Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Al 55 jaar is muziekvereniging Concordia een begrip in Zevenhuizen. In al die jaren is het Verenigingsgebouw de plaats waar wekelijks repetities plaatsvonden. Jaarlijks organiseert Concordia in het Verenigingsgebouw verschillende uitvoeringsavonden, zoals De Night of Concordia, het Solistenconcours, muziekavond van Het Bloaskapel, Kerstviering 65+ en de Slotavond van het muziekproject met de basisscholen uit Zevenhuizen.

Maar ook de maandelijkse Bingoavond van de vereniging wordt hier goed bezocht. Concordia is daarom ook erg blij dat door de inzet van DES het Verenigingsgebouw de komende drie jaar beschikbaar blijft. De Dynamix groepen (vlaggengroepen) en de majorettes/minirettes repeteren in de sportzaal De Til, omdat zij meer ruimte nodig hebben, maar hun droom is om in de toekomst samen met de muzikanten, onder één dak te kunnen repeteren.

Eén MFC waar muziek en dans weer samenkomen, waar de Vereniging Concordia weer één kan zijn. Mensen die eens kennis willen maken met Concordia, kan contact opnemen via secretaris@concordiazevenhuizen.nl.