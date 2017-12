Bij een Kerstkrant hoort natuurlijk een speciale Kerstrubriek. De redactie van De Krant besloot te gaan voor de ‘De Krant Kerstmok- actie’. Een vrij simpele actie, als je er over nadenkt. De ingrediënten? Een mok, een goede bak koffie en een leuk gesprek.

Deel 2: Cor van der Steeg, bestuurslid Volksvermaken Roden

Het mag dan al bijna avond zijn, in huize Van der Steeg staat de koffie gewoon klaar. We nemen plaats op de bank bij Cor van der Steeg, bestuurslid en ‘technische man’ van de Vereniging voor Volksvermaken Roden. De 37- jarige Roner neemt de ‘De Krant Koffiemok’ met een lach in ontvangst, maar vervloekt zacht Bart de Vries. Hij verwees ons naar Cor, die een prominent lid van Volksvermaken is, maar niet zo gek vaak in de belangstelling staat. ‘Dat hoeft van mij ook niet zo nodig’, zegt Cor, die al dertien jaar lid van de vereniging is en daarmee tot de oude garde van Volksvermaken hoort.

‘Ik loop inderdaad al wat jaren mee. Ik doe vooral de technische klussen binnen de organisatie. Door mijn werk, heb ik hier handigheid in gekregen. Ik werk in Groningen voor een grote aannemer’, vertelt Cor, die eigenlijk al zijn hele leven in Roden woont. Naast zijn ‘werk’ als bestuurslid van Volksvermaken, is hij voorzitter van toneelvereniging O.K.K. te Roden. ‘Ik ben dus lid van twee verenigingen en dat is meer dan genoeg’, zegt Cor.

Vooral met Volksvermaken heeft hij het druk. ‘Ja, dat is veel werk. We overleggen eens per twee weken met het bestuur en dan zijn er nog de vergaderingen met verscheidene commissies. Of ik wel eens zat wordt van al dat vergaderen? Nee hoor, ik vind het juist leuk!’. Cor voelt zich bevoorrecht dat hij bestuurslid is van Volksvermaken. ‘Ik geef toe dat het best een mooi gevoel is om in die speciale pakken over de Rodermarkt te lopen. Iedereen herkent je. Al moet ik er bij zeggen dat wij het dan juist heel druk hebben. Er zijn redelijk veel mensen die dat onderschatten, maar voor het paardjerennen op de Rodermarkt staan wij bijvoorbeeld voor dag en dauw op. Hetzelfde geldt voor de paardenmarkt en de Weihnachtsmarkt in december. Dat is veel werk hoor.’

Afgelopen jaar was een goed jaar voor Volksvermaken, onderkent Cor. ‘We hebben zowat alle records verbroken die we konden verbreken. Daarnaast hadden we met veel evenementen ontzettend geluk met het weer.’ In zijn privésfeer overkwam de goedlachse Roner iets heel vervelends. ‘Eind april was ik getuige van een dodelijk ongeval bij ons op het werk. Een collega is toen verongelukt. Je gaat dan toch anders tegen bepaalde zaken aankijken’, zegt Cor, die het ongeluk als een absoluut dieptepunt van dit jaar beschouwt.

Met het oog op de feestdagen, staat de planning van Cor nog niet vast. ‘Eerste kerstdag vier ik met de familie en daarna duik ik wellicht nog even de kroeg in. Op oudjaarsdag ben ik ’s middags vaak te vinden in Onder de Linden. Op nieuwjaarsdag doe ik niet heel veel. ’s Middags komen er wat jongens langs voor de traditionele nieuwjaarsloop. Of ik verder nog goede voornemens heb? Mijn wens is dat op 3 maart de zaal voor de voorstelling van O.K.K. weer vol zit. En ik zou wel een paar kilo kwijt willen, maar dat wordt hem waarschijnlijk weer niet!’, lacht Cor.

Na enig twijfelen besluit Cor de mok door te geven aan Hans de Vries, voorzitter van V.V. Roden. ‘Hans is een prominente Roner en ik ken hem goed.’ Zelf is Cor geen supporter van de zwart-witten aan de Norgerweg. ‘Ik heb niets met voetbal!’. Laat Cor maar toneel spelen.