Crème de la crème in de Louwe Mulder Piste in Tolbert

In de Sportlight: Jumping Outdoor Tolbert

TOLBERT – Voor de derde keer wordt –ie gehouden: Jumping Outdoor Tolbert. Maar liefst 500 ruiters uit heel Nederland én buitenland verschijnen van dinsdag 18 tot en met zondag 23 september aan de start van het springparcours in de Louwe Mulder Piste in Tolbert, weet secretaris Ella Huizinga te vertellen. Vele paarden blijven zelfs overnachten in luxe tenten die speciaal voor de gelegenheid zijn opgebouwd op het terrein achter de HJC Manege.

De crème de la crème verschijnt de komende dagen op het manegeterrein achter de Postwagen in Tolbert. Een event met internationale allure. Qua aankleding doet het niet onder voor internationale sterrentoernooien, weet Ella Huizinga. Neem alleen de unieke piste al. Die beschikt namelijk over een speciale over eb- en vloedbodem. Al giet het vijf dagen lang van de regen, de ruiters kunnen gewoon blijven rijden. “Dat komt omdat het overtollige water volautomatisch wordt weggevoerd. Daarmee zijn we uniek in het noorden. Vier jaar geleden is de piste aangelegd door Louwe Mulder van de Postwagen. De allereerste Outdoor Tolbert was meteen een doorslaand succes. We hebben overigens een nieuw bestuur. Ons bestuur bestaat uit Jacqueline van der Vlies, zij is voorzitter, Silvia van Hoorn (penningmeester), ik ben secretaris, Gea Mulder en Louwe Mulder.

Toen de inschrijving openbaar werd, zat het event binnen no time vol, vertelt Ella. En dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat er behoorlijk wat te winnen valt. Zo is de grote prijs in de rubriek 1.40 een Compacttractor van Knegt ter waarde van 10.000. een enorme prijs. Hoe we het voor elkaar gekregen hebben weet ik ook niet, dit is echt uniek. Ook kun je een beregeningsinstallatie winnen. En we zijn met nog iets bezig, maar dat kan ik nog niet noemen omdat het nog niet rond is.

En dan nog even over het programma. Dat klinkt namelijk als een klok. Naast heel veel paardensport is er ook een ‘Ik wil erbij zijn-programma’, vertelt Ella. Dinsdag staat in het teken van oefenspringen onder bezielde leiding van oud-bondscoach en Olympisch springruiter Bert Tromp. En niemand minder dan FC Groningen-directeur Hans Nijland komt de ‘Boerenstal’ openen. Vanaf 14 uur zijn de senioren uit het Westerkwartier uitgenodigd voor de speciale ‘seniorenmiddag’, die mede mogelijk is gemaakt door de Regiobanken uit het Westerkwartier. Woensdag staat de ponyspringsport op het programma en houdt de HJC Manege een Open Manegedag. Gerard Kemkers komt rond een uurtje of half zeven een praatje houden over talentontwikkeling. Donderdag begint de paardensport in de klassen L en M. Ook donderdagmiddag is uitverkozen tot seniorenmiddag. En Gerard Kemkers brengt de manege rond vijf uur nóg een bezoekje. Vrijdag is het de beurt aan de hogere klassen Z en ZZ paarden. Ook zullen de finales van de klasse L en klassen B en BB verreden worden. Op zaterdag springen de hogere klassen en wordt er gesprongen voor de Grote Prijs. Verder zijn er de pony-finales net als de finale klasse B paarden. Op zondag 23 september wordt er gestreden om de Grote Prijs van Jumping Outdoor Tolbert. “Dit concours hippique is één van de mooiste buitenconcoursen in Noord-Nederland, daar ben ik van overtuigd. De namen? Pim Mulder, winnaar Grote Prijs van Ommen, Jur Vrieling is er niet dit jaar, hij is naar het WK in Tryon. Albert Zoer, meervoudig winnaar van de grote prijs van Jumping Outdoor Tolbert komt ook. Net als Piet Rijmaker jr., Lennard de Boer en plaatselijk favoriet Tessa Hoeksema.”

Ook voor de allerkleinsten is er ook van alles te beleven in Tolbert. Zo kunnen kinderen zondagmiddag meedoen aan de bixieproef. De bixieproef is dit keer georganiseerd door de Johan Cruijff foundation.

Het concours is er niet alleen voor de topdeelnemers, ook de breedtesport krijgt volop gelegenheid zich te ontplooien. “Ik zou zeggen: kom allemaal naar Tolbert deze week. Behalve paardensport kunnen bezoekers ook genieten op onze strodorp met stands met lifestyle spullen, lokale producten, sieraden en heel veel andere leuke (paarden)spullen. Vrijdag- en zaterdagavond houden we een Hollandse feestavond. Reken er maar op dat dát gezellig wordt! De entree is gratis!”

Wat: Jumping Outdoor Tolbert

Wanneer: Dinsdag 18 t/m zondag 23 september 2018

Waar: Terrein HJC Manege Tolbert

Organisatie: Stichting Jumping Outdoor Tolbert

Informatie: www.jumbooutdoortolbert.nl