Cruwijn sleept Ondernemersprijs Noordenveld in de wacht

RODEN – Cruwijn is vrijdagavond uitgeroepen tot ‘ Ondernemer van het jaar 2018’. De Commissie van aanbeveling prees ondernemers Bertjan Stadman en zijn partner Jeanette Noppert om hun gedrevenheid, oog voor samenwerking met lokale ondernemers en duurzame bedrijfsvoering. Op = Op Voordeelshop uit Peize ontving de ereprijs. Het bedrijf dat vanuit Peize 150 winkels in heel Nederland bevoorraad biedt ook werkgelegenheid voor mensen met afstand tot te arbeidsmarkt. Voor Stadman kwam de prijs als een totale verrassing, zo liet hij de Krant weten in een reactie. Andere genomineerde bedrijven waren: Soundlink in Roden, Hoorn Asperges in Huis ter Heide en Op= Op Voordeelshop in Peize. In de Krant van dinsdag meer over de winnaar van de Ondernemersprijs. Bekijk ook het filmpje op de website en Facebookpagina van de Krant.