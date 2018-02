Cuisinerie Mensinge al elf jaar een begrip

RODEN – Al elf jaar huist ‘Cuisinerie Mensinge’ op Landgoed Mensinge in Roden. Harro en Anouk Coster zijn trots op hun cuisinerie, die inmiddels ook dienst doet als hotel-restaurant. Terwijl Landgoed Mensinge in onrustig vaarwater terecht kwam, hielden Harro en Anouk hun hoofd boven water. De cuisinerie, die volgens het inmiddels opgeheven tijdschrift Special Bite het mooiste terras van Drenthe heeft, is na dik een decennium nog springlevend.

Een aangenaam winterzonnetje schijnt door de ruiten van Cuisinerie Mensinge. Een uur voor openingstijd zitten de eigenaars achter een kop koffie van de rust te genieten. En waar kan dat beter dan in de cuisinerie op Landgoed Mensinge? ‘Het is een prachtige omgeving’, zegt Harro. ‘Dit gebied is Drenthe in een notendop’, vult Anouk aan. Over smaak valt te twisten, maar Cuisinerie Mensinge mag ontegenzeggelijk boffen met hun locatie.

De Cuisinerie mag dan wel op het Landgoed staan, de onderneming is hier niet afhankelijk van. ‘We zijn een los onderdeel op het Landgoed. We zijn geen onderdeel van de stichting, maar aan de andere kant natuurlijk wel onderdeel van Mensinge’, zegt Harro. Het levert soms wat verwarring op, wil hij maar aangeven. Zo ook toen er in augustus 2016 werd aangegeven dat Landgoed Mensinge haar deuren per direct zou sluiten. ‘Daarbij is niet gecommuniceerd dat wij gewoon open bleven. We hebben daar veel last van gehad. Mensen kwamen niet meer, omdat ze dachten dat we niet open waren. Terwijl wij altijd open zijn gebleven, omdat wij dus een apart onderdeel van Mensinge zijn’, legt Harro uit. Hij benadrukt daarbij dat de Cuisinerie dus nooit dicht is geweest, zelfs toen de activiteiten van de Havezate stillagen.

De cuisinerie staat landelijk goed op de kaart. Niet alleen het terras viel al eens in de prijzen, ook de recensenten van het NRC en het Dagblad van het Noorden waren positief. ‘Dat is natuurlijk erg fijn om te horen’, beaamt Anouk. Desondanks is de vindbaarheid van het gerenommeerde etablissement een aandachtspuntje. ‘Qua locatie zijn we erg verstopt. We moeten het voornamelijk van mond-op-mond reclame hebben’, vervolgt Anouk. Hierin ligt volgens haar wellicht een taak voor de gemeente, met het oog op de centrumontwikkeling. De gemeente wil graag een combinatie maken tussen het centrum en de verschillende cultuurinstanties. ‘Wegbewijzering kan hier zeker bij helpen. Het zou mooi zijn dat mensen die winkelen in het centrum worden geprikkeld om ook hier een kijkje te komen nemen.’

De toekomst zien Harro en Anouk met vertrouwen tegemoet. Het plan dat recentelijk werd gepresenteerd heeft hen hoopvol gestemd. ‘Het zou mooi zijn als er een combinatie kan worden gevonden met bijvoorbeeld Museum Kinderwereld en het Scheepstra Kabinet’, zegt Anouk. Bovenal hoopt het koppel dat Mensinge op cultureel vlak weer bruisend gaat worden. Daar heeft niet alleen de Cuisinerie, maar heel Roden profijt van.