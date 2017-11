Culinair doneren voor KiKa een succes

MIDWOLDE – In Gasterij Inkies te Midwolde werd afgelopen week ‘culinair gedoneerd’. Deze smakelijke avond werd georganiseerd door team Leek4KiKa, bestaande uit Annamarie van der Bij en Gretta en Wieger Zigterman. Zij zamelden zo geld in voor Stichting KiKa. De avond werd druk bezocht en er werd een mooi bedrag opgehaald.

Alle organisatoren lopen hun eigen marathon voor KiKa. Annamarie in Chicago, Gretta in Londen en Wieger loopt in mei ‘the great wall’ in China. Er kan nog steeds gedoneerd worden via http://www.leek4kika.nl/.