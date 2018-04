Culturele Kring Roden strikt wederom bijzondere kunstenaars

‘De grond en de geur van het wad, dat hoort bij mij’

RODEN – Aanstaande zaterdag zal om 14:00 uur de officiële opening worden verricht van de expositie ‘WADDEN kunst’ in Kunstencentrum K38. Tijdens de expositie, georganiseerd door de sectie Beeldende Kunst van de Culturele Kring Roden, zullen liefst acht kunstenaars hun interpretatie geven van waddenkunst. Voorafgaand aan deze expositie, vertellen vier kunstenaars hier alvast over.

Het is een gezellige boel op de bovenverdieping van K38. Daar zijn drie schilders en één fotograaf tezamen gekomen om alvast een tipje van de sluier te lichten over de aanstaande expositie. Tijdens de tentoonstelling zal er werk te zien zijn van vier schilders, twee keramisten, een fotograaf en een jutkunstenaar. Maar wat is waddenkunst nou eigenlijk en wat maakt het zo bijzonder? Fotograaf Hans Sas en de schilders Gea Koevoets, Sigrid Stuut en Brigitte Duin buigen zich over deze vraagstukken.

Simpel gezegd is waddenkunst een kunstwerk geïnspireerd door het waddengebied. Neem nu Hans Sas die de slikplaat bij het Friese Holwerd fotografeerde. Dat zijn realistische kunstwerken van het wad. Maar ook een schilder als Brigitte Duin exposeert in Roden. Zij doet dat eveneens met werken die op het wad zijn gebaseerd, maar heeft hier abstracte schilderijen van gemaakt.

De vier aanwezige exposanten hebben allemaal een bepaald gevoel bij het wad. ‘Voor mij geldt dat de sfeer en de stilte van het wad mij ontzettend aangrijpen. Ik schilder de rauwheid ervan. En dat vanuit mijn herinnering. Ik heb er veel vakanties doorgebracht. Hetgeen ik schilder kan heel bekend voorkomen, al heb ik niet een specifiek gedeelte van een eiland of het wad geschilderd. De grond en geur van het wad, dat hoort bij mij’, zegt Gea Koevoets.

Sigrid Stuut, die opgroeide op Terschelling, mistte het Waddengebied ontzettend. ‘De ruimte en vrijheid van de Wadden vind ik heerlijk. Daarnaast schijnt er een ander licht en hangt er andere lucht dan boven andere zeeën. Het gevoel op het wad is heel anders’, zegt zij. Zelf verandert de schilder voortdurend van techniek en stijl, net zoals het landschap van de Wadden constant verandert.

Hans Sas is de enige fotograaf van het viertal. Hij ontdekte de Wadden pas later. ‘Ik fotografeerde eerst vooral Groningse landschappen. Maar ik merkte dat als ik uit Frankrijk kwam, ik Groningen niet meer leuk vond’, lacht hij. Hij vertelt dat hij ooit het Groningse wad in opdracht heeft moeten fotograferen, en hij sindsdien verknocht is aan het Waddengebied. ‘Later begon ik in Friesland. Het Friese wad vind ik mooier. In Holwerd ligt de mooiste slipplaat van Nederland. Wat je aantreft is altijd een verrassing. Daarom vind ik het nog steeds leuk om het wad te fotograferen.’

Brigitte Duin exposeert vooral met abstracte landschappen waarin de ruimte een grote rol speelt. Wat zij zo mooi vindt aan de expositie die aanstaande zaterdag wordt geopend, is de variatie. ‘Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën bij het wad en ik denk dat er voor iedere bezoeker wat wils is. Dat komt omdat iedereen vanuit een bepaalde visie en op zijn eigen manier het wad beleefd.’

Als ze willen, kunnen ze dagen achtereen over het wad blijven praten. Ook over het geen zij mooi vinden, valt nog flink te discussiëren. Al gauw ontbrandt dan ook een interessante discussie, waarbij de werken van schilder Giorgio Morandi worden besproken.

Naast de werken van de vier aanwezige schilders, zullen verder nog Mariëlle Buckinx (jutkunst), Hendrik Elings (schilderijen), Edith Manou (keramiek) en Timo de Smet (keramiek en glaswerk) exposeren. Het is de sectie Beeldende Kunst van de Culturele Kring Roden wederom gelukt om een variërende expositie op poten te zetten, met een aantal uitstekende kunstenaars. De opening vindt plaats op zaterdag 28 april om 14:00 uur. De expositie loopt tot en met 21 mei. Entree kost slechts twee euro. Meer informatie: www.kunstencentrumk38.nl.

Op de foto van links naar rechts: Gea Koevoets, Hans Sas, Sigrid Stuut en Brigitte Duin.