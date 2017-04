‘ Cultuur is een belangrijk bindmiddel in de samenleving’

Wethouder Jos Huizinga:

RODEN – Interim-wethouder Jos Huizinga is bezig met een ontmoetingsronde door de gemeente Noordenveld. Woensdag bracht hij een bezoek aan Kunstencentrum K38, waar Jelly van der Bosch, ze is nog heel even voorzitter, zoals beloofd de koffie klaar had. Huizinga maakte kennis met het bestuur en werd bijgepraat over de geschiedenis van expositieruimtes in de gemeente. Vervolgens kreeg de wethouder een rondleidding door het gebouw en een tweede kop koffie. Huizinga was danig onder de indruk en sloeg de uitgesproken wensen van de bestuursleden – meer uitstraling van het gebouw, toegankelijker voor mensen met een beperking en meer investeren in cultuureducatie – goed op. Huizinga moedigde de vrijwilligers aan om kunst en cultuur hoog op de politieke agenda te krijgen. ‘Cultuur is immers een enorm belangrijk bindmiddel in de samenleving’, zei hij bij het afscheid. Op de foto behalve wethouder Jos Huizinga penningmeester Piet van der Riet, Jelly van den Bosch en de aanstaande voorzitter Leo van der Heiden.