Dag Johan, welkom Jeroen!

LEEK – De laatste voetbaltraining in april was voor Stichting Autisport Leek zowel een blije, als verdrietige dag. Blij, omdat de nieuwe trainer, Jeroen de Jong, voorgesteld kon worden aan de kinderen, die voetballen bij Stichting Autisport Leek, en hun ouders. Verdrietig, omdat dat meteen ook het afscheid betekende van trainer Johan Wardenier. Johan heeft veel bereikt met de groep; kinderen hebben meer zelfvertrouwen, zijn minder angstig en leren zelfs samenspelen. Gelukkig blijft hij nog wel zijdelings betrokken, want helemaal loslaten kan hij ‘zijn clubje’ niet.

Jeroen de Jong is absoluut een waardig opvolger. Ondanks zijn jeugdige leeftijd (22), heeft hij al een enorme ervaring en staat van dienst opgebouwd in het trainen en begeleiden van voetbaltalenten, o.a. bij FC Groningen, waar hij actief is als coördinator van de Regionale Voetbalscholen. Begeleiden van kinderen met stoornissen in het Autisme spectrum, ziet hij als een verdieping en verbreding van zijn kennis. Bijgestaan door deskundig begeleider Vincent van de Ploeg, zal hij de kinderen, niet alleen het plezier in voetbal, maar zeker ook een aantal vaardigheden kunnen bijbrengen. Samen werken, doorzetten, omgaan met frustratie, verleggen van grenzen enz. zijn allemaal aspecten, die kinderen tijdens het sporten oefenen en die ze, op weg naar zelfstandigheid, kunnen gebruiken.

Stichting Autisport Leek richt zich op kinderen in de leeftijd van 7 t/m 18 jaar uit de regio’s Westerkwartier, Noordenveld en aangrenzende gemeenten. Er wordt getraind op de velden van voetbalvereniging VEV’67 in Leek. Aarzel niet contact op te nemen met Vincent van de Ploeg (06-12962348, autisportleek@gmail.com) voor meer informatie en/of vrijblijvend 3 keer meetrainen.

www.autisportleek.nl