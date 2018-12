Dansfestijn in Leek

LEEK – De Rodenburghal in Leek was afgelopen zaterdag hét decor voor een heus DansSpektakel. Meerdere teams uit Noord-Nederland namen het tegen elkaar op, in een sfeervolle en theatraal ingerichte zaal. Er werd om de prijzen gestreden in twee klassen (beginners en gevorderden) en in meerdere leeftijdscategorieën. Het DansSpektakel bleek een lust voor het oog en de vele toeschouwers vermaakten zich kostelijk. Door de medewerking van vele dansteams werd het DansSpektakel ook dit jaar weer een doorslaand succes!